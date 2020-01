SONDAGE - Municipales à Marseille : la candidate Les Républicains Martine Vassal en tête au premier tour

Marseille, France

Des municipales ouvertes. Très ouvertes, à Marseille. À deux mois du scrutin, c'est ce qui ressort d'un sondage. Un sondage publié ce jeudi et réalisé pour France Bleu Provence, Franceinfo et La Provence par Ipsos - Sopra Steria. Entre le 10 et le 14 janvier, 605 personnes ont été interrogées. Et ce qu'il en ressort, c'est un paysage politique fragmenté pour le premier tour.

Martine Vassal en tête, malgré le bilan de Jean-Claude Gaudin jugé négatif

La candidate qui tire le mieux son épingle du jeu, c'est la tête de liste Les Républicains, Martine Vassal qui recueille 23% des suffrages, et ce, malgré le bilan de Jean-Claude Gaudin, jugé mauvais voire médiocre par 57% des sondés. Et malgré la candidature du sénateur Bruno Gilles qui ne grappille que 7% des voix.

Le Rassemblement national, lui, est en embuscade. Pour le premier tour, d'après le sondage, le candidat d'extrême-droite Stéphane Ravier recueille 22% des intentions de vote. Il arrive devant les forces de gauche qui partent en ordre dispersé.

Une gauche divisée

À la tête du Printemps marseillais qui regroupe La France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste, Michèle Rubirola totalise 16% des voix. C'est deux points de plus que le candidat d'Europe-Écologie - Les Verts, Sébastien Barles. Samia Ghali qui se lance dans la bataille pour les municipales sans étiquettes ne séduirait que 7% des électeurs au premier tour.

Samia Ghali et Bruno Gilles, sénateurs des Bouches-du-Rhône, ne sont pas les seuls à ne pas atteindre les 10%. Yvon Berland, candidat de La République En Marche, totalise 8% des voix. La tête de liste LREM paie, sans doute, l'image du parti présidentiel qui ne parvient pas à s'implanter à Marseille.