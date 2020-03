SONDAGE - Municipales à Paris : Anne Hidalgo en tête au premier tour, talonnée par Rachida Dati

Anne Hidalgo pourrait arriver en tête, dimanche, au premier tour des élections municipales à Paris à en croire les intentions de vote de notre sondage Ipsos Sopra-Stéria publié ce mardi 10 mars et réalisé auprès de 950 électeurs parisiens. Elle obtiendrait 26% des suffrages.

Mais la maire sortante, socialiste, est talonnée par une autre candidate : Rachida Dati. Avec 23% des intentions de vote, la tête de liste de Les Républicains perd cependant 1 point par rapport à un précédent sondage du 6 mars. Sur la troisième marche du podium, la candidate LREM de dernière minute, Agnès Buzyn obtient 19%, suivi de l'écologiste David Belliard (11%).

Surtout, le jeu des reports de voix de serait pas favorable à la candidate de la droite.

Selon notre sondage Ipsos, Anne Hidalgo arrive en tête du premier tour avec 26% des voix. - Sondage Ipsos Sopra-Steria

David Belliard, le faiseur de reine

Car dans l'hypothèse d'une triangulaire entre les trois femmes candidates, c'est à Anne Hidalgo que bénéficierait le plus le jeu des reports de voix. L'actuelle maire de Paris pourrait en effet compter sur le ralliement et l'appel au vote de David Belliard, dont 79% des électeurs du premier tour comptent voter Hidalgo au second tour, toujours selon notre sondage. Anne Hidalgo pourra aussi réunir les voix du PCF, de Place Publique et de Generation.s, les autres mouvements de gauche, terminant à 42%.Les électeurs de Cédric Villani eux, se reporteraient naturellement sur la liste d'Agnès Buzyn, la candidate officielle du parti du président, la faisant grimper à 26%.Avec, à la marge, quelques voix récupérées chez Villani (13%) et Agnès Buzyn (3%), Rachida Dati obtiendrait ainsi 32% des suffrages au second tour.