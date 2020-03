SONDAGE - Municipales à Rouen : l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy arrive en tête

EXCLU - En pleine campagne électorale et à dix jours des élections municipales 2020, France Bleu Normandie vous livre, ce jeudi 5 mars avec France 3 et Ipsos, un sondage exclusif sur les intentions de vote au premier tour à Rouen. Le candidat écologiste Jean-Michel Bérégovoy arrive en tête.

Qui prendra le siège de maire à Rouen ? A dix jours du premier tour des élections municipales, France Bleu Normandie vous livre, en exclusivité avec France 3, le résultat des intentions de vote*. Il s'agit du seul sondage d'avant premier tour concernant les municipales à Rouen, ville dont le maire sortant PS Yvon Robert ne se représente pas.

C'est la liste de Jean-Michel Bérégovoy, soutenue par Europe Ecologie - Les Verts, le Parti communiste et Génération.s qui arrive en tête du sondage, avec 24% d'intentions de vote au premier tour. La liste de Nicolas Mayer-Rossignol, soutenue par le Parti socialiste, Nouvelle Donne, Place Publique et le Parti radical de gauche, se place en seconde position avec 22% des intentions de vote, au coude à coude avec celle de Jean-Michel Bérégovoy.

Mais est-ce vraiment une surprise six mois après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, site classé Sevezo ? Dans le sondage, l'environnement et la lutte contre la pollution apparaissent largement en tête des préoccupations des personnes interrogées, devant la circulation et le stationnement, puis la sécurité.

En troisième position, on retrouve avec 19% des intentions de vote la liste de Jean-Louis Louvel, soutenue par la République en marche, le MoDem, Agir, l'UDI et Les Républicains. Un trio de tête très serré, avec en tête deux membres de la majorité actuelle à la mairie de Rouen.

Le Rassemblement national de Guillaume Pennelle et Jean-François Bures, sans le soutien de son parti Les Républicains (qui a préféré soutenir Jean-Louis Louvel) arrivent 4e et 5e ex-æquo avec 10% des intentions de vote.

Enfin la seule femme de ce scrutin, candidate la plus jeune, elle aussi à la tête d'une liste divers droite et divers centre, Marine Caron, est gratifiée de 6% d'intentions de vote dans les sondages.

La France insoumise de Lionel Descamps est créditée de 5% des intentions de vote. Le parti animaliste réalise un score de 2% dans ce sondage. Le NPA et Lutte ouvrière sont à 1%.

*Sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé par téléphone du samedi 28 février au mercredi 4 mars 2020 sur un panel de 600 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population inscrite sur les listes électorales à Rouen.