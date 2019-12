SONDAGE - Municipales : la sécurité, première des priorités pour les Français

Le baromètre des territoires réalisé par Odoxa-CGI pour France Bleu, France Info et la presse en région publié ce lundi indique que la sécurité et l'environnement sont les deux priorités que les français veulent voir traitée par leur maire après les élections municipales.

L’environnement et la lutte contre la pollution sont l'un des principaux sujets de préoccupation des électeurs appelés à voter aux municipales en mars selon le baromètre Odoxa-CGI pour France Bleu, France Info et la presse en région* dévoilé ce lundi. Il confirme ce qui se dégageait d'un premier sondage au mois d'octobre. De manière encore plus nette, la sécurité est désormais le thème qui se détache. Pour près de la moitié des français, elle devra être la priorité du futur maire, pourcentage qui grimpe à 55% en Île -De-France. L'environnement est prioritaire pour un peu plus d'un tiers des sondés, confirmation qu'il s'agit désormais d'une préoccupation majeure. Ces deux sujets prennent de plus en plus le pas sur le développement économique local, sauf en Bretagne, la circulation ou la propreté de la commune.

La sécurité , une question peu présente dans le débat local

Lé sécurité est un thème qui se détache nettement des autres, dans les grandes villes, les banlieues ou moins nettement, dans les petites communes. Vous êtes majoritairement satisfaits de l'action de votre municipalité en matière de sécurité. Et pourtant la question est trop peu présente dans le débat local selon une majorité de sympathisants de droite mais aussi de gauche, proches des verts ou de la France Insoumise. C'est d'abord la lutte contre la délinquance et les cambriolages qui préoccupent les sondés. La délinquance est beaucoup plus citée dans les grandes villes et les banlieues qu'en zone rurale ainsi que les agressions. La lutte contre les cambriolages est surtout la préoccupation des petites villes et des zones rurales, ainsi que les infractions routières.

Presque toutes toutes les propositions soumises par institut de sondage ODOXA-CGI recueillent une large approbation. Neuf français sur dix sont favorables à ce que la police municipale puisse intervenir dans les parties communes d'immeuble, huit sur dix pour l'augmentation de la vidéosurveillance, six sur dix pour armer une police municipale. En revanche vous êtes contre les restrictions d'ouvertures des cafés et des bars en centre ville, sauf dans les banlieues défavorisées.

La sécurité n'est donc pas qu'un sujet national. Les trois quarts des français considèrent d'ailleurs que les maires ont le pouvoir d'agir en la matière, un sentiment toutefois moins partagé dans les petites communes. les sondés donnent du pouvoir au maire puisqu'ils considèrent également qu'ils peuvent agir sur l'environnement et la lutte contre la pollution.

* Sondage Odoxa-CGI pour France Info, France Bleu et la presse en région, réalisé par Internet du 27 novembre au 3 décembre 2019, auprès d’un échantillon de 3.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.