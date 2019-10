SONDAGE - Municipales : un tiers des Français jugent que l'environnement doit être une priorité de leur maire

Selon un sondage Odoxa-CGI réalisé pour France Info, France Bleu et la presse en région publié ce mardi, un peu plus d'un tiers des Français souhaitent que leur futur maire fasse de l’environnement et de la lutte contre la pollution une priorité de son mandat.

L’environnement et la lutte contre la pollution sont l'un des principaux sujets de préoccupation des électeurs appelés à voter aux municipales en mars selon un sondage Odoxa-CGI pour France Info, France Bleu et la presse en région* dévoilé ce mardi. Un peu plus d'un tiers des sondés (36%) souhaitent que leur futur maire en fasse une priorité, juste derrière la sécurité des biens et des personnes (46%).

Capture d'écran sondage Odoxa-CGI réalisé pour France Info, France Bleu et la presse en région "La Voix des Territoires"

Les jeunes urbains particulièrement préoccupés par l'écologie

Il existe toutefois des disparités régionales et générationnelles. Les jeunes urbains se disent plus préoccupés par la préservation de l'environnement.

À la question "parmi les thématiques suivantes, lesquelles devront, selon vous, faire partie des priorités de votre futur maire pour son mandat à venir ?", près d'un jeune sur deux (45%) cite en premier l'environnement et la lutte contre la pollution.

Les habitants des plus grandes villes (> 100.000 habitants), plus touchées par la pollution, sont particulièrement sensibles à ces thématiques (44%). Dans les communes de moins de 2.000 habitants, ce taux est de 32%.

Capture d'écran sondage Odoxa-CGI réalisé pour France Info, France Bleu et la presse en région "La Voix des Territoires"

L'environnement, l'un des sujets qui génèrent aujourd’hui le plus d’insatisfaction

Actuellement, près d'un sondé sur deux (47%) estime que son maire ne fait pas assez pour lutter contre la pollution et préserver l'environnement. D'après cette enquête, c'est l'un des sujets qui provoquent le plus d’insatisfaction avec les conditions de circulation et de stationnement (49%).

Ce sentiment varie en fonction du lieu de résidence : dans les petites communes, 63% des sondés se disent satisfaits de la place accordée à l'écologie dans la politique municipale. Dans les grandes villes en revanche, ils ne sont que 38% à le penser, et 37% en banlieue défavorisée.

Un résultat qui ne surprend pas François Baroin, maire de Troyes et président de l'Association des Maires de France (AMF) : "D'un côté, le maire se retrouve en tête de gondole des espérances (...) et de l'autre, ce même maire est en difficulté par rapport à l'État parce qu’il n’a pas toujours les moyens", estime l'élu "donc il va falloir clarifier les choses : c’est plus de décentralisation, plus de liberté locale, en tout cas plus d'intégration de cette problématique environnementale qui à l'évidence fait que tous les maires seront verts [en 2020 ndlr], ce qui ne veut pas dire que tous les Verts seront maires, mais en tout cas tous les maires auront une tonalité (...) très protectrice de l’environnement et dans toutes les dimensions : de la construction jusqu'aux bacs à sable en passant par le tri sélectif ou la protection environnementale des espaces verts dans chacune des cités."

* Sondage Odoxa-CGI pour France Info, France Bleu et la presse en région, réalisé par Internet du 24 au 30 septembre 2019, auprès d’un échantillon de 3.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.