Municipales 2020 à Périgueux : Un sondage exclusif France Bleu Périgord / Sud Ouest dévoilé à 18 heures

Qui est en tête des intentions de vote à Périgueux ? France Bleu Périgord et Sud Ouest vous dévoilent ce jeudi 6 février à 18 heures les résultats d'un sondage Ipsos Sopra.

Périgueux, France

A un peu plus d'un mois du premier tour des élections municipales, France Bleu Périgord et Sud Ouest ont commandé un sondage pour la ville de Périgueux. 500 personnes ont été sondés. Un panel représentatif des près de 30.000 habitants de Périgueux ont été interrogés par l'institut Ispos/Sopra pour savoir pour quel candidat ils allaient voter le 15 mars prochain et quelles sont les thématiques qui préoccupent les Périgourdins : emploi, sécurité, environnement, circulation....

Ecoutez France Bleu Périgord à partir de 18 heures

Ecoutez et suivez sur notre site France Bleu Périgord à 18 heures ce jeudi 6 février, les résultats de ce sondage.

Neuf listes sont déclarées à Périgueux, un record en Dordogne :