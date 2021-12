SONDAGE - Près des deux tiers des Français estiment que la démocratie est en danger

Plus de 8 Français sur 10 (83%) se déclarent attachés au régime démocratique et près des deux tiers (61%) estiment que la démocratie est en danger, selon un sondage Harris Interactive réalisé pour France Bleu et le magazine Challenges dévoilé ce mercredi.

Quel regard les Français portent-ils sur la démocratie, à quelques mois de l'élection présidentielle ? Pour le comprendre, Harris Interactive a réalisé une enquête pour France Bleu et le magazine Challenges*. Il en ressort que plus de 8 sondés sur 10 (83%) se déclarent attachés au régime démocratique - associé à la liberté, l’égalité, le fait de pouvoir s’exprimer librement et de respecter les choix du peuple - et 61% estiment qu'il est en danger.

Une petite majorité estime que la démocratie française "fonctionne bien"

À peine plus de la moitié des Français (54%) estiment que la démocratie française "fonctionne bien", indique encore cette enquête Harris Interactive. La majorité des sondés qui expriment cette opinion sont des sympathisants LREM/ MoDem (85%). En deuxième position figurent les sympathisants PS (66%) juste devant les sympathisants EELV (65%) et LR (64%). Viennent ensuite les sympathisants LFI (43%) puis les sondés qui se disent "sans préférence partisane" (44%) et enfin les sympathisants RN (29%). Les plus confiants en notre démocratie appartiennent en outre aux catégories les plus aisées, 64% gagnent plus de 4.000 euros nets par mois.

"Au global, un Français sur deux estime que la France est une démocratie et que celle-ci fonctionne bien ; 30% que c’est une démocratie mais qu’elle fonctionne mal ; et un peu moins d’un Français sur cinq que la France est un régime autoritaire", résume l'institut de sondage. Cette dernière opinion est davantage avancée par des sympathisants d'extrême droite (31%), d'extrême gauche (26%), et les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1.000 euros nets par mois.

Les Français et la démocratie - Harris Interactive

Une France trop centralisée

Les Français s’accordent majoritairement pour dire que les décisions en France sont trop centralisées. 85% des sondés estiment que "trop de décisions sont prises à Paris par des personnes qui ne connaissent pas la réalité de l’ensemble du pays". Un chiffre qui atteint 90% chez ceux qui estiment que notre démocratie "fonctionne mal".

76% des personnes interrogées jugent que l'on "pourrait plus facilement régler nos problèmes si les élus locaux avaient plus de pouvoir" ; à l'inverse, seuls 37% considèrent que l'on "pourrait plus facilement régler nos problèmes si l'État avait plus de pouvoir".

Un tiers des sondés estime que le vote est globalement inutile

Alors que l'abstention a atteint des niveaux records lors des dernières élections régionales et départementales, ce sondage dévoile que deux tiers des Français estiment qu’il est utile de voter car c'est une manière d’exprimer ce qu’ils pensent, et près de trois quarts des sondés pensent que c'est par les élections que l'on peut faire évoluer les choses. En tête des élections plébiscitées figurent les municipales et la présidentielle.

Un tiers des Français estime au contraire que le vote ne sert pas à grand-chose car les responsables politiques ne tiennent pas compte de la volonté des électeurs. D'après cette enquête, les Français âgés de 25 à 34 ans estiment dans l’ensemble moins utile que leurs aînés de participer à différentes élections, réunions ou assemblées consultatives.

Parmi ceux qui déclarent ne pas participer systématiquement aux élections, présidentielle ou locales, une majorité se dit désintéressée ou éloignée de la politique et près d'un sondé sur deux évoque "un moyen d'expression".

Autre piste susceptible d'expliquer ce désintérêt pour les différents scrutins : "7 Français sur 10 (71%) estiment que les élections en France sont justes, mais seulement un quart (23%) qu’elles le sont systématiquement".

La liberté d'expression en question

"Moins d’un quart des Français (23%) déclare se sentir libre de s’exprimer ET éprouve le sentiment d'être entendu par les dirigeants politiques ; quatre Français sur dix (42%) se déclare libre de s’exprimer mais pas entendu", note en outre Harris Interactive. Dans cette dernière catégorie, on trouve une courte majorité de 65 ans et plus (56%).

A contrario, "trois Français sur dix (33%) déclarent ne pas se sentir libre de s’exprimer", un chiffre qui atteint 42% chez les 25-34 ans. Plus de la moitié des Français déclarant ne pas avoir le sentiment de maîtriser leur vie ne se sentent également pas libre de s’exprimer.

Plus d'un Français sur deux contre les actes violents visant les élus

Alors que plusieurs élus ont annoncé porté plainte après avoir reçu des menaces de mort, une majorité des Français interrogés (69%) estime qu’il n’est pas compréhensible -et pour la moitié d’entre eux (50%) pas compréhensible du tout- de recourir à des actes violents envers le gouvernement et les élus.

Toutefois, 3 Français sur 10 (31%) pensent le contraire selon ce sondage. Il s'agit davantage d'hommes, jeunes (18-34 ans), appartenant à des catégories populaires, se disant très à gauche et très à droite, et éprouvant le sentiment de vivre dans un régime autoritaire (41%).

Si dans leur majorité les Français condamnent les actes d’agression ou d’intimidation d’élus, près d’un Français sur deux déclare soutenir (8%) OU comprendre (37%) les personnes qui interpellent les élus par des mots grossiers.

L’avenir de la démocratie selon les Français

Près des deux tiers des Français (61%) estiment que la démocratie est en danger, mais dans l'ensemble, les Français ont confiance dans le fait que la France demeure une démocratie dans les 10 ans à venir (73%), et plus de 8 Français sur 10 estiment que si la France n’était plus une démocratie cela serait quelque chose de grave (et même quelque chose de "très grave" pour 1 Français sur 2).

Dans la veine du baromètre annuel de Kantar Media sur la confiance que les Français accordent aux médias, cette enquête montre que les Français sont partagés quant aux rôles de plusieurs acteurs pour garantir la démocratie ou non. Alors que les organes de presse et les journalistes, qui jouent un rôle majeur dans la préservation de notre démocratie, sont de plus en plus attaqués, seuls 40% des sondés estiment que "les médias représentent une garantie pour la démocratie".

Parmi les options privilégiées par les Français "pour stimuler la démocratie", se trouvent un contrôle de la véracité de ce que publient les médias, la comptabilisation du vote blanc, le recours plus fréquent aux référendums, la mise en place du RIC ou encore la révocation des élus à mi-mandat. Par ailleurs, les Français âgés de 18 à 24 ans se déclarent plus volontiers ouvert à l’abaissement du droit de vote à 16 ans.

Démocratie et entreprise

Denier volet de cette enquête, 6 Français sur 10 estiment que les entreprises en France ont un fonctionnement démocratique.

En outre, les sondés estiment majoritairement que lorsqu’une entreprise réalise des profits exceptionnels elle devrait en reverser une part aux salariés (et pour 6 Français sur 10 une part importante) et que cela serait une bonne chose que les salariés d’une entreprise soient intéressés via une distribution d’une partie du capital, qu’ils soient mieux représentés et consultés pour les prises de décisions.

*Enquête réalisée en ligne du 21 au 29 octobre 2021 sur un échantillon de 10.320 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d’agglomération et région de l’interviewé(e).