SONDAGE - Présidentielle : Eric Zemmour remonte, Marine Le Pen baisse, Emmanuel Macron reste stable en tête

Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien publié ce samedi, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont désormais à égalité des intentions de vote à 14%. Valérie Pécresse récolte 16,5% et Emmanuel Macron reste en tête avec 24% des intentions de vote.

Alors que se tient ce samedi un duel à distance entre Eric Zemmour et Marine Le Pen, avec deux meetings importants, un nouveau sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien Aujourd'hui-en-France montre une remontée des intentions de vote d'Eric Zemmour (+2%) à 14% par rapport à la précédente étude le 7 janvier. Ainsi, à 64 jours du 1er tour de l'élection présidentielle, les deux candidats d'extrême droite sont désormais à égalité puisque Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, descend à 14% (-3%).

De son côté, la candidate des Républicains Valérie Pécresse progresse très légèrement et atteint 16,5% d'intention de vote (+0,5%) et se place en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat, qui n'est toujours pas officiellement candidat, reste ainsi en tête des intentions de vote, même si son avance se réduit légèrement par rapport à janvier avec 24% (-1,5%).

A gauche, la situation évolue assez peu. Le sondage a été réalisé deux jours après la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire et l'ancienne garde des Sceaux ne profite pas de cette victoire dans les intentions de vote. Elle se situe à 4% d’intentions de vote (+1%), devant la candidate socialiste Anne Hidalgo stable à 3% et le communiste Fabien Roussel avec 3% (+1%), et derrière l'écologiste Yannick Jadot qui recueille 8% (+1%) et l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon stable à 9%.

Cette enquête Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien Aujourd'hui en France été réalisée du 1er au 3 février 2022 sur un échantillon de 1 535 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.