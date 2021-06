SONDAGE - Régionales 2021 : rien n'est encore joué dans les Pays de la Loire

Les électeurs ligériens sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin pour élire leurs conseillers régionaux. A moins de deux semaines du premier tour, un sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3 place Christelle Morançais en tête des intentions, mais tout semble possible au second tour.

Issue incertaine pour les élections régionales en Pays-de-la-Loire. Selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3 publié ce mercredi 9 juin, Christelle Morançais, la présidente sortante, soutenue par Les Républicains et l'UDI arrive en tête des intentions de vote au premier tour qui aura lieu le dimanche 20 juin.

Selon ce sondage, elle recueillerait 25% des suffrages. Sur la deuxième marche on trouve à égalité, Matthieu Orphelin, soutenu notamment par Europe Ecologie - Les Verts et la France Insoumise. Il est crédité de 19% des intentions de vote, tout comme François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle.

Les électeurs du RN sont sûrs de leur choix

Hervé Juvin, le candidat du Rassemblement National arrive troisième avec 17% d'intentions de vote. Quant au député socialiste Guillaume Garot, il est crédité de 14% des voix. Cécile Bayle de Jessé pour Debout la France est estimée à 4%, 2% pour Eddy Le Beller de Lutte ouvrière, et enfin moins de 0,5% pour Linda Rigaudeau qui mène la liste "Un nôtre monde".

Il faut aussi noter que 13% de ceux qui sont certains d’aller aux urnes n’ont pas exprimé d’intention de vote et que ce sont les électeurs du Rassemblement national qui sont le plus sûrs de ne pas changer d’avis d’ici au premier tour. 40% des électeurs de Christelle Morançais et François de Rugy, estiment que leur vote peut encore changer. C’est la moitié pour ceux de Guillaume Garot et Matthieu Orphelin.

Christelle Morançais battue au second tour ?

Au second tour, la bataille pourrait faire rage. Dans le cas d’une quadrangulaire avec fusion des listes de gauche, la gauche l'emporterait, que la fusion soit portée par Matthieu Orphelin ou Guillaume Garot. Ils recueillent 32% des intentions de vote au second tour. Les Pays de la Loire changeraient alors de couleur politique.

Christelle Morançais serait battue, avec un score de 25%, sans progression donc par rapport au premier tour. François de Rugy recueillerait 22% à 23% de suffrages et le Rassemblement National entre 20 et 21% des voix.

Ce mercredi 9 juin à 21H05, les candidats aux élections régionales débattront en direct sur France 3 Pays de la Loire en collaboration avec France Bleu. Une émission à suivre sur notre site internet.