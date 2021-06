SONDAGE - Régionales Normandie : le président sortant Hervé Morin donné gagnant, talonné par Nicolas Bay (RN)

Un nouveau sondage réalisé pour France 3 et dévoilé ce mercredi place Hervé Morin en tête au premier et au second tour des élections régionales en Normandie (20 et 27 juin). Mais le président sortant est talonné par Nicolas Bay, qui conduit la liste du Rassemblement national (RN).