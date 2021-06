SONDAGE - Régionales en PACA : Thierry Mariani (RN) donné gagnant dans tous les cas de figure

À moins de deux semaines du premier tour des élections régionales, un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions publié ce mercredi place la liste RN menée par Thierry Mariani en tête des intentions de vote au premier et au second tour en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

À douze jours du premier tour des élections régionales qui auront lieu les dimanches 20 et 27 juin, la liste menée par Thierry Mariani et soutenue par le Rassemblement National arriverait en tête des intentions de vote au premier et au second tour en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans tous les cas de figure, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions publié ce mercredi. C'est le deuxième sondage de cet institut qui place Thierry Mariani en tête des intentions de vote au premier et au second tour dans toutes les hypothèses, après celui du 11 mai dernier.

Thierry Mariani s'est rapproché du RN en 2019 lors des élections européennes. Depuis, il représente le parti de Marine Le Pen au Parlement européen. Longtemps gaulliste, il a été député de Vaucluse de 2012 à 2017 et ministre des Transports entre 2010 et 2012 au sein du gouvernement Fillon III.

Le RN arriverait largement en tête au premier tour

Selon ce sondage, Thierry Mariani et le RN arriveraient en tête au premier tour avec 41% des intentions de vote. La liste LR-UDI-MoDem et LREM conduite par le président sortant de la Région PACA Renaud Muselier arriverait en seconde position avec 34% des intentions de vote. La liste écologiste et d'union de la gauche (EELV, PS, PCF, Génération.s) menée par Jean-Laurent Félizia est créditée de 15%.

La liste Cap Écologie conduite par Jean-Marc Governatori obtiendrait 3%, la liste Lutte Ouvrière conduite par Isabelle Bonnet recueillerait 2%, tout comme la liste soutenue par Debout la France conduite par Noël Chuisano. Les trois autres listes présentes sont chacune créditées de 1% des intentions : la liste soutenue par la Ligue du Sud conduite par Valérie Laupies, la liste soutenue par le Parti Occitan conduite par Hervé Guerrera et la liste conduite par Mikael Vincenzi.

Lors des dernières élections régionales en 2015, la liste RN menée par Marion Maréchal-Le Pen avait obtenu 40,55% des voix au premier tour, devant la liste d'union de la droite de Christian Estrosi (26,47%) et celle d'union de la gauche de Christophe Castaner (16,59%). Au second tour, Christophe Castaner s'était désisté et avait appelé au front républicain.

Deux hypothèses au second tour et Mariani toujours donné en tête

Au second tour, dans l'hypothèse d'une triangulaire, la liste de Thierry Mariani (RN) arriverait en tête avec 43%, suivie de la liste La liste LR-UDI-MoDem et LREM de Renaud Muselier avec 36%. La liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts, le Parti Socialiste, le PCF et Génération.s conduite par Jean-Laurent Félizia obtiendrait 21% des intentions de vote.

Dans cette configuration, Thierry Mariani gagne trois points comparé au dernier sondage Ipsos Sopra Steria réalisé du 8 au 10 mai dernier. Renaud Muselier reste stable et la liste de Jean-Laurent Félizia perd trois points.

Dans l'hypothèse d'un duel, en cas de retrait de la liste EEVL-PS-PC-Génération.s de Jean-Laurent Félizia, ce duel tournerait à l'avantage de Thierry Mariani. Sa liste obtiendrait 51% des intentions de vote contre 49% pour le président sortant de la Région PACA, Renaud Muselier.

Dans cette hypothèse d'un retrait de la liste EEVL-PS-PC-Génération.s, 48% des électeurs de cette liste, certains de se rendre aux urnes le 27 juin, n'expriment pas d'intention de vote, 45% se reporterait sur la liste de Renaud Muselier, 7% sur celle de Thierry Mariani.

En 2015, la liste d'union de la droite menée par Christian Estrosi l'avait emporté avec 54,78% des voix après le retrait de la liste Castaner.

Les principales préoccupations des habitants

Parmi les principales préoccupations des personnes interrogées en région PACA, la délinquance arrive en tête avec 49%, suivie de l'immigration pour 37% des personnes sondées, le chômage (22%), l'environnement (21%). L'épidémie de Covid-19, le terrorisme, le pouvoir d'achat et le niveau des impôts et des taxes arrivent ensuite avec 19%.

Concernant ce qui devrait être les priorités du Conseil régional dans les années à venir, 35% des sondés répondent la modernisation du secteur économique : création d’entreprises innovantes et d’emplois sur le territoire de la région. L’aménagement du territoire pour faciliter la vie en zone rurale (accès internet, transports) doit être la priorité pour 34% des personnes interrogées. Une offre de transports gratuite pour me déplacer au sein de la région pour 32% de l'échantillon.

*Sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, réalisé du 3 au 7 juin 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.