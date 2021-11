Sophie Joissains démissionne de la vice-présidence de la Métropole Aix-Marseille

Ambiance tendue au conseil de la Métropole ce vendredi après-midi. La maire UDI d'Aix-en-Provence a surpris l'assistance en annonçant sa démission de son poste de 2e vice-Présidente de la Métropole. Sophie Joissains évoque une décision réfléchie et dénonce le "double discours" de la présidente de la Métropole Martine Vassal.

"Cela fait un moment que je pense à démissionner", reconnaît Sophie Joissains. "Je ne peux pas me rendre complice d'une réforme pareille".

Ce sont une nouvelle fois les questions budgétaires qui sont au centre de la discorde. Lors de son déplacement au mois de septembre à Marseille, Emmanuel Macron demandait à la Métropole de repenser "sa gouvernance", c'était même l'une des conditions au déploiement du plan d'aides de l'État "Marseille en grand". Beaucoup de communes étaient d'ailleurs plutôt favorables à l'idée de récupérer certaines compétences de proximité assurées aujourd'hui par la Métropole.

"Voyant ce mensogne institutionnel, je me suis dit que ce n'était plus possible"- Sophie Joissains

En revanche, les discussions sont toujours crispées sur les fameuses "attributions de compensations", ces sommes d'argent que les communes reçoivent de la Métropole et qu'Emmanuel Macron avait pointé du doigt. Sophie Joissains accuse Martine Vassal de discuter avec le chef du gouvernement Jean Castex, d'un amendement visant à modifier ces enveloppes, à la baisse pour les communes, ce qui permettrait à la Métropole de récupérer plusieurs millions d'euros.

Martine Vassal accusée de tenir un double discours

Cet amendement a été déposé récemment par le gouvernement et Sophie Joissains affirme que le cabinet de Martine Vassal était parfaitement au courant, tout en disant le contraire. "Voyant ce mensogne institutionnel, je me suis dit que ce n'était plus possible", explique Sophie Joissains à France Bleu Provence. La maire d'Aix-en-Provence estime aussi que sa position de ville importante dans la métropole lui donne des responsabilités : "Si une commune comme Aix-en-Provence n'est pas capable de se lever et de dire -stop-... ! Il y a les propositions qui viennent d'un gouvernement, mais aussi les propositions qui viennent d'un exécutif qui a dit qu'il allait vous défendre ! (...) Aujourd'hui les conseils de territoires sont amenés à disparaître et les communes ont un budget qui va s'ammoindrir comme peau de chagrin. Comme défense, on peut faire mieux".