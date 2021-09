Sophie Joissains élue maire d'Aix-en-Provence

Sophie Joissains a été élue maire d'Aix-en-Provence ce vendredi matin par 37 voix et un vote blanc. L'opposition n'a pas participé au vote en dénonçant "une mascarade".

Sophie Joissains, 51 ans, a été élue maire d'Aix-en-Provence ce vendredi matin par 37 voix et un vote blanc (sur 55 voix). L'opposition n'a pas participé au vote en dénonçant "une mascarade". Des membres de l'opposition ont quitté la salle au moment du vote et des opposants à la nouvelle maire ont exposé des pancartes pour faire part de leur mécontentement. Ils dénoncent la "dynastie Joissains" à la tête d'Aix-en-Provence. Sophie Joissains, ex-sénatrice et actuelle vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, succède en effet à son père Alain, maire de 1978 à 1983. puis à sa mère Maryse, élue de 2001 à 2021.

De son côté, Sophie Joissains a déclaré : "Nous réussirons ensemble le renouveau dans la continuité".

Celle qui succède ainsi à sa mère et à son père, qui ont été également maires d'Aix-en-Provence, a été élue en présence notamment de Renaud Muselier, le président de la Région PACA, venu lui apporter son soutien.