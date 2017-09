L'eurodéputée Sophie Montel quitte le Front national

Sophie Montel la députée FN au Parlement européen et vice-présidente des Patriotes, a annoncé ce jeudi matin sur Twitter sa démission du Front national. Une démission qui suit de quelques minutes celle de Florian Philippot, officialisée sur France 2.

C'était dans l'air. Sophie Montel a officialisé ce jeudi matin sur son compte Twitter sa démission du Front national. Une annonce faite quelques minutes seulement après que Florian Philippot a déclaré sur France 2 : "Bien sûr, je quitte le Front national."

J'envoie aujourd'hui ma lettre de démission à @MLP_officiel ! — Sophie Montel (@Sophie_Montel) September 21, 2017

La députée FN au Parlement européen, vice-présidente des Patriotes, s'était vu retirer la présidence du groupe FN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté fin juin. Très proche de Florian Philippot, elle n'était manifestement plus en odeur de sainteté depuis quelques mois. C'est ce mercredi que la présidente du Front national Marine Le Pen a retiré à Florian Philippot son portefeuille de la stratégie et de la communication, invoquant un conflit d'intérêt entre ses missions au sein du FN et sa fonction de président de l'association Les Patriotes.