Sophie Pantel réélue à la tête du Conseil départemental de Lozère

La conseillère du canton de Saint-Étienne-du-Valdonnez s'est imposée dès le premier tour de scrutin avec 16 voix sur 26. Tout sauf une surprise pour Sophie Pantel : "Non, ce n'est pas un scoop. La majorité départementale était organisée en ordre de marche". L’opposition de droite n’a pas proposé de candidat, Patrice Saint-Léger, élu sur le canton de Saint-Alban-sur-Limagnole, s’en explique : "Nous étions minoritaires et il n'y avait pas beaucoup d'incertitude sur ce scrutin. Donc, on a préféré ne pas présenter de candidat."

Les priorités du mandat pour Sophie Pantel repose sur "deux grands piliers : tout ce qui concerne le bien-vivre ensemble, avec en particulier une priorité à la jeunesse. Mais c'est aussi toutes les questions d'accès aux soins, la sécurité civile, les politiques d'accueil, l'attractivité. Et puis, il y a quand même un deuxième volet qui, pour nous, est très important. Et je ne vais pas l'appeler transition écologique_,_mais en tout cas, c'est de préparer l'avenir sur des dossiers qui seront peut-être moins des réponses à court terme, comme sur les solidarités humaines ou ce que je viens d'évoquer, mais qui seront sur des chantiers plus importants. Je pense en particulier à la question de l'eau. Donc, là, on a une feuille de route importante qui avait été définie lors du précédent mandat et de manière construite avec les acteurs. On a également tout ce qui va concerner un projet d'alimentation territoriale. On est aussi sur le champ de la question de l'énergie, de l'éducation à l'environnement. Sur le logement, on va de nouveau avoir un plan très important et en lien avec la résorption de la précarité énergétique. Il faut aussi pouvoir avancer sur les infrastructures. Évidemment, en maintenant un bon budget sur les routes, mais aussi en terminant l'infrastructure fibre que l'on est en train de déployer."

L’élue lozérienne compte bien peser dans le débat national. Elle fait partie des élus qui ont signé un appel à la maire de Paris à se déclarer candidate à l'élection présidentielle de 2022 :

"J'ai signé la tribune pour soutenir Anne Hidalgo comme candidate. En tout cas, qu'elle puisse participer à la primaire. Bon, après, bien évidemment, si la présidente de région, Carole Delga est candidate, je reverrai ma position. Mais en tout cas, je pense que c'est important que chacun s'investisse dans ces élections présidentielles. Il va quand même y avoir des orientations fortes à prendre.