"S'il y a besoin", la Lozère est "volontaire pour accueillir des réfugiés ukrainiens" déclare Sophie Pantel

La présidente socialiste du Conseil départemental de Lozère, Sophie Pantel, vient d'écrire ce vendredi à l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko. Dans cette lettre, elle l'assure de son soutien notamment pour un éventuel accueil de réfugiés et rappelle le lien particulier existant entre la Lozère et l'Ukraine puisque la commune de Chanac est jumelée avec la ville ukrainienne de Tchernivtsi.

"On a un sentiment d'impuissance, un sentiment que l'Europe n'arrive pas à répondre au regard des enjeux de cette agression, explique Sophie Pantel sur France Bleu Gard Lozère. Avec certains de mes collègues, des maires qui m'ont appelée, on s'est dit "mais nous, que peut-on faire" ? En fait, à notre petit niveau, ce qu'on peut faire, c'est aider à accueillir des réfugiés."

"Vraiment en Lozère, on manque de population, on a des emplois qui ne sont pas pourvus", insiste la Présidente du département de Lozère.

"Le message est double. D'abord, on est solidaire et on pense au peuple ukrainien, à ce que les Ukrainiens vivent en ce moment. Et puis, s'il y a besoin, on est volontaire pour accueillir des réfugiés ukrainiens." - Sophie Pantel