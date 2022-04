Sortie de l'Alsace du Grand-Est : Emmanuel Macron favorable à une "réflexion"

Venu en Alsace pour défendre son bilan et présenter son projet sur les cinq prochaines années en cas de réélection, Emmanuel Macron a également été interrogé sur la sortie de l'Alsace du Grand-Est. Il y a moins de deux mois, plus de 90% des votants de la consultation organisée par la collectivité européenne d'Alsace (CEA) ont dit oui à une sortie de la grande région.

Pour une "réflexion" qui vient du terrain

Le président-candidat a rappelé que c'est sous son quinquennat qu'a été créée la CEA, "une vraie innovation, avec un ancrage culturel fort" mais aussi son récent accord pour que les ligues d'Alsace de football et de tennis sortent du giron du Grand-Est.

Il n'a en revanche pas exprimé une position tranchée sur la question de la sortie de l'Alsace de la grande région. "Je suis favorable à ce qu'il y ait une réflexion qui va avec la différenciation (...) que nos territoires puissent s'interroger sur la bonne forme qui doit être la leur. La liberté doit venir du terrain", a-t-il expliqué, sans mentionner les résultats de la consultation.

Ce que dénonce le conseiller régional et porte-parole du Rassemblement national en Alsace Laurent Jacobelli : « Nous avons eu droit à son célèbre ‘en même temps’ et personne ne peut dire quel avenir institutionnel il propose à l’Alsace ». L'adversaire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a elle clairement acté sa position selon lui : "Elle s'est engagée à rendre l'Alsace aux Alsaciens".