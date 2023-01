Sortie de l'Alsace du Grand Est : Frédéric Bierry "a bon espoir d'avancer" avec le nouveau président

"J'espère qu'on passera de l'incompréhension à la compréhension des enjeux alsaciens." C'est ce que répond Frédéric Bierry sur France Bleu Alsace ce vendredi , à quelques heures de l'élection du nouveau président du Grand Est. Pour la première fois depuis sa création, la région n'est pas dirigée par un Alsacien, mais par le Marnais Franck Leroy .

"Je ne connais pas vraiment Franck Leroy, mais j'ai regardé les valeurs qu'il défend. Je crois que c'est un humaniste, un homme ouvert, un homme européen. Dès qu'il sera élu, je demanderai un rendez vous pour échanger avec lui", réagit le président de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).

Frédéric Bierry espère surtout que le nouveau président sera davantage réceptif à la question de la sortie de l'Alsace du Grand Est, pour laquelle 92% de votants se sont exprimés en février 2021 dans une consultation de la CEA . "Quand on est démocrate, on ne peut pas ne pas écouter nos concitoyens, souligne-t-il. J'ai bon espoir que nous puissions avancer."

Les Alsaciens vus comme de "dangereux autonomistes" ?

Le président de la CEA regrette que la question de la sortie de l'Alsace ait "fait l'objet pendant de nombreuses années de désinformation de la part de Jean Rottner, qui laissait entendre que nous sommes de dangereux autonomistes" : selon lui, l'ancien président Jean Rottner allait en Lorraine et en Champagne-Ardenne "défendre certaines positions, et peut-être avoir une expression un peu désobligeante vis-à-vis des défenseurs de l'Alsace".

Frédéric Bierry se défend quant à lui de toute position identitaire, et parle du retour d'une Alsace institutionnelle "pour améliorer l'action publique, la rendre plus accessible, plus proche de nos concitoyens".