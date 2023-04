Sortie de l'Alsace du Grand Est : malgré les propos d'Emmanuel Macron, les députés alsaciens veulent y croire

Au lendemain de la visite du président de la République en Alsace mercredi, les députés alsaciens de la majorité tente de se rassurer. Dans un entretien accordé aux Dernières nouvelles d'Alsace , Emmanuel Macron ferme la porte au retour d'une région Alsace. Le chef de l'Etat se dit "attaché à ce que l'on ne crée pas de nouvelles divisions". "Je veux que les Alsaciens (...) sachent que la région Grand Est leur apporte beaucoup. C'est le cas notamment pour les transports, l'aménagement du territoire. C'est plus que ce que l'Alsace aurait pu faire seule. Il faut essayer de tenir des solidarités entre nos territoires (...) Il ne faut pas de débat qui divise sur ces sujets".

"La porte reste ouverte"

Dans un communiqué, douze députés alsaciens de la majorité et la députée européenne Fabienne Keller, assure qu'ils ont pu s'entretenir avec Emmanuel Macron jeudi matin. Ils estiment que "la porte reste ouverte, mais la méthode rappelée". Ces députés ont signé une proposition de loi pour la sortie de l'Alsace du Grand Est : "Notre fidélité et loyauté à l’Alsace est intacte et invariable et nous continuerons à la défendre au quotidien et à travers notre proposition de loi".

Les signataires reconnaissent être "conscients que la jeune Collectivité européenne d’Alsace n’a pas encore pu faire toutes ses preuves (...) Nous maintenons le cap pour convaincre et atteindre notre objectif dans un esprit de dialogue, de respect et de construction pour que tous les territoires soient respectés et considérés".

La semaine dernière la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) a voté la semaine dernière à la quasi-unanimité une résolution demandant "la création d'une région Alsace à part entière". Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était d'ailleurs prononcé pour un "droit à la différenciation" régional.

