Souad Zitouni devient députée LREM d'Avignon

Suite au décès de Jean François Cesarini, sa suppléante devient députée de la première circonscription de Vaucluse. A 45 ans, l'avocate est "choquée" mais prête à poursuivre les combats du député disparu avec une sensibilité "de gauche et écologiste".

Après le décès d'un cancer de Jean François Cesarini, sa suppléante est "bouleversée, dévastée". Souad Zitouni a beaucoup de mal à réaliser la disparition de "cet homme courageux et combatif". L'avocate est d'autant plus attristée qu'elle ignore si elle pourra assister aux obsèques en cette période de confinement.

Finir les combats du député disparu

La nouvelle députée s'engage à "terminer des choses pour lui. Jean-François mérite qu'on finisse ce qu'il avait entrepris". L'avocate de 45 ans pense notamment aux amendements et textes portés par le député disparu "pour les plus démunis ou sur la retraite. Ce sont ces combats que je vais devoir terminer". Mais Souad Zitouni confie qu'il est "trop tôt pour parler de travail, c'est le temps du recueillement et du deuil". Elle glisse toutefois qu'elle souhaite ensuite s'engager à l'Assemblée Nationale sur les thèmes que cette avocate "côtoie au quotidien : l’éducation, la violence, les mères isolées, l'enfance".

De gauche pour aider les gens

Souad Zitouni est mariée à un médecin généraliste, "très présent en ce moment dans la lutte contre le coronavirus. Je le soutiens comme je peux mais en prenant mes précautions pour éviter la contamination". Mère de trois enfant, Souad Zitouni a milité à Génération Ecologie avant d'être candidate aux municipales au Pontet sur une liste Modem aux municipales et aux cantonales. Elle est désormais membre de La République En Marche. Souad Zitouni se définit "plutôt de gauche, comme Jean François Cesarini, pour aider les gens à devenir autonomes".

Diplômée de l'université d'Aix-En-Provence, la nouvelle députée de Vaucluse reste sensible aux questions écologiques. Souad Zitouni est titulaire d'un DESS de gestion des collectivités locales et rappelle qu'elle a rédigé un mémoire sur la gestion des déchets.