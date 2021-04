Souffrance et harcèlement à la com du département de l'Hérault: une enquête et des décisions attendues...

Le conseil départemental de l'Hérault est épinglé par Mediapart qui fait état dans un article publié vendredi de harcèlement et de souffrance au travail à la direction de la communication. Kléber Mesquida a ouvert une enquête, et se dit prêt à prendre des décisions radicales si il le faut...