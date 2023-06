Soulèvements de la terre : "La dissolution est contraire à l'état de droit" estime Delphine Batho

Des milliers de personnes ont manifesté ce mercredi 21 juin dans la soirée, en soutien aux militants du collectif écologiste des "soulèvements de la terre" dont la dissolution a été prononcée dans la matinée en Conseil des ministres. Pour Delphine Batho, la députée écologiste du sud Deux-Sèvres, invitée de France Bleu Poitou ce jeudi 22 juin, "appliquer des procédures d'exception qui relèvent de la lutte contre le terrorisme dans ce cas précis, c'est contrevenir aux règles de l'état de droit". Pour autant, elle ne justifie pas le recours à la violence dans le cadre d'actions de défense de l'environnement.

"La violence isole et marginalise" selon Delphine Batho

Pour Delphine Batho, la violence est "contre-productive". "Pour gagner le combat, ajoute-t-elle, il faut gagner sur un certain nombre de luttes et pour cela les écologistes doivent avoir le soutien de la totalité de la population". Elle énumère ainsi les "catégories populaires", les "habitants des territoires ruraux et des quartiers". La députée affirme même que la violence est "contre-productive" et "arrange le gouvernement". Elle prône ainsi la "non-violence radicale", "le fait d'être actif, visible, mais en restant non-violent".