Soupçons d'emploi fictif : le maire de Sablé, Marc Joulaud, comparaîtra aux côtés du couple Fillon

Sablé-sur-Sarthe, France

Le maire de Sablé assure n'avoir reçu aucune information officielle. Ni lui, explique-t-il, "ni son avocat" n'ont été avertis. L'élu qui ne souhaite faire aucun commentaire dit "regretter d'apprendre la nouvelle par la presse. Le secret de l'instruction, une fois de plus n'est pas respecté", déplore le député européen. Depuis plusieurs mois, et tout particulièrement depuis les réquisitions du parquet national financier en janvier, Marc Joulaud s'attendait à la tenue de ce procès. Interrogé par France Bleu Maine, il confiait alors sa volonté de ne pas baisser les bras. "Ou bien vous restez immobile. ou bien vous continuez à travailler tous les jours, à faire votre route, à avoir des projets. Je dois vivre avec (l'éventualité d'un procès, ndlr)".

Marc Joulaud a toutefois renoncé a se représenter aux élections européennes du mois de mai. Il fallait qu'il choisisse entre la mairie de Sablé et son poste d'eurodéputé pour se conformer à la loi sur le non cumul des mandats. La menace d'un renvoi en correctionnelle dans l'affaire Fillon n'a pas joué sur sa décision. C'est ce qu'il assurait à l'époque. Son procès, maintenant qu'il est certain, pourrait peser lourd dans son choix de briguer ou non un nouveau mandat de maire de Sablé en 2020.