Soupçons de détournement de fonds à la Cité du design : l'ex-directeur Thierry Mandon se dit "surpris"

L'ancien directeur de la Cité du design Thierry Mandon se dit "surpris" par le signalement fait par Marc Chassaubéné, président du conseil d'administration de la Cité du design et vice-président de Saint-Étienne Métropole, auprès du procureur de la République de Saint-Étienne. Un signalement pour des soupçons de détournement de fonds, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Le procureur de Saint-Étienne, David Charmatz, a indiqué à l'AFP avoir reçu ce signalement. "Le document conséquent (ndlr : 140 pages) transmis au parquet va être étudié et devrait permettre de prendre une décision d'ici une quinzaine de jours__", a déclaré M. Charmatz.

"J'espère que tout cela n'est pas une manoeuvre de diversion"

Thierry Mandon, qui a annoncé sa démission de la Cité du design de Saint-Étienne le 19 octobre pour "des raisons personnelles", a depuis pris la présidence du Conseil national du commerce. Il n'y a "pas de lien à faire" entre les accusations et "mon départ", a assuré M. Mandon, alors que la Cité du design se retrouve avec un déficit de 1,4 million d'euros , qui va être pris en charge par Saint-Étienne Métropole, le principal financeur de l'EPCC (établissement public de coopération culturelle). "Aucune question ne m'a été posée dans le cadre de l'audit de la Cité du design. Si on m'en pose, j'y répondrais volontiers et sereinement", a réagi mardi soir auprès de l'AFP Thierry Mandon.

"J'espère que tout cela n'est pas une manoeuvre de diversion liée à la situation de la municipalité stéphanoise", dont le maire, Gaël Perdriau (ex-LR) est englué dans une affaire de chantage présumé à la vidéo intime, a-t-il ajouté.

avec AFP