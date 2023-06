Soupçons de favoritisme à l'agglo de Mont-de-Marsan : Charles Dayot bientôt entendu par la police

Charles Dayot est convoqué par la police judiciaire de Pau, le mercredi 28 juin. Le maire de Mont-de-Marsan et président de l'agglomération sera entendu en audition libre dans le cadre de l'enquête préliminaire sur l’attribution du marché public Mont-de-Marsan Agglo 2035. Il est en effet suspecté d’avoir commis des faits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts.

"Je ne suis pas surpris", assure Charles Dayot. "C'est normal que la police fasse son travail, je respecte totalement cette procédure. Cela me semble logique et je ne pense pas qu'il y ait eu de problématique, en tout cas, intentionnelle", dans l'attribution de ce marché public, ajoute-t-il.

Une nouvelle qui est tombée le jeudi 22 juin, dans un contexte très particulier pour Charles Dayot, puisqu'il s'agit du jour du conseil d'agglomération. En effet, ce conseil communautaire est le premier depuis la fin mars, depuis que le budget 2023 a été rejeté à la majorité .

Un certain nombre d'élus réclament toujours la démission du président, Charles Dayot. De son côté, le maire de Mont-de-Marsan assure que sa "main est toujours tendue" et qu'il souhaite retrouver "un climat apaisé", tout en dénonçant ce calendrier, qui est, selon lui, "une vengeance personnelle" et "un acharnement médiatique".