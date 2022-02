Soupçons de fraudes à la primaire LR : le parti annonce saisir la justice après l'enquête de Libération

Le parti Les Républicains annonce ce mercredi après-midi dans un communiqué "saisir le procureur de la République de Paris contre le journal Libération", à la suite de l'enquête, publiée par le quotidien, qui dévoile des soupçons de fraudes lors de la primaire LR.

Selon le journal Libération, qui a eu accès au fichier des encartés du parti et recueilli "une dizaine de témoignages", parmi les adhérents ayant rejoint LR en 2021 se trouvent ainsi des personnes fictives, au moins trois morts, des personnes étrangères sans droit de vote et ne parlant pas le français et même... un chien du nom de Douglas. Le journal révèle ainsi le cas d'une certaine Françoise M., décédée en novembre 2019 et pourtant adhérente depuis le 29 octobre 2021.

"D’autres (nouveaux adhérents), enfin, l’ont fait en connaissance de cause mais ne s’intéressent guère aux idées de LR et à sa candidate. Ils ont suivi les consignes d’une figure d’autorité ou rendu service à une connaissance, qui a parfois réglé leur adhésion", révèle Libération, selon qui ces différentes pratiques représentent "au minimum plusieurs centaines de votants."

Ces adhérents ont-il voté ? Impossible de le savoir, admet le quotidien, mais ces pratiques à tout le moins "remettent en question la sincérité du scrutin" qui a vu Valérie Pécresse l'emporter le 4 décembre dernier, écrit le quotidien. D'autant que le premier tour du scrutin avait été serré, Eric Ciotti devançant Valérie Pécresse de 665 voix. Derrière, Michel Barnier était à 1.209 voix, et Xavier Bertrand à 2.966 de la présidente de l'Ile-de-France.

La défense des Républicains

Ce mercredi après-midi, le parti LR dénonce une "tentative de déstabilisation". "La méthode utilisée par Libération dans cette pseudo 'enquête', enquête basée sur des approximations, des sous-entendus et des allégations infondées, vise clairement à délégitimer la candidate des Républicains à l’élection présidentielle", écrit le parti dans un communiqué.

Selon Les Républicains, "Libération opère une confusion douteuse entre un supposé 'fichier adhérents' et la liste électorale du scrutin" de la primaire.