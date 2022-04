"On espère faire plus de 5%" estime le porte-parole de Jean Lassalle

Pierre Claret est, comme Jean Lassalle, un ancien du Modem. Il est devenu le porte-parole de son mouvement, Résistons ! Son candidat pour l'élection présidentielle est arrivé hier après-midi, avec son bus, à Toulouse, pour tenter de convaincre de voter pour lui dans cinq jours au premier tour de l'élection présidentielle.

Après un bain de foule place Wilson, il a dédicacé son livre. Toulouse était la dernière étape de son marathon politique, avec une conférence hier soir devant 200 personnes. Pierre Claret est ce matin notre invité sur France Bleu Occitanie.

Pourquoi avez-vous choisi Jean Lassalle ?

C'est une personne extrêmement intéressante du point de vue intellectuel. Ensuite, c'est une personne qui aime les gens, ce qui est très rare en politique et qui arrête de s'écouter parler. Les autres hommes politiques, la plupart du temps, s'écoutent parler. Lui, il écoute les autres.

Vous êtes persuadé que Jean Lassalle ferait un bon président de la République ?

Absolument. C'est une personne qui a une vraiment une idée de la France. Il connaît la France. C'est un vrai politique, contrairement aux autres qui n'ont pas forcément travaillé les dossiers. Parce que je crois que pour faire de la politique, il faut aussi travailler les dossiers. Il faut être sur le terrain. Il faut vraiment faire société. Et Jean représente vraiment la France.

Mais quand même, Pierre Claret, pour beaucoup de Français, Jean Lassalle, c'est l'original. Celui qui chante à l'Assemblée, celui qui fait un paquito au Salon de l'agriculture, celui qui, chaque jour, sort une petite nouvelle phrase. Est-ce que votre candidat ne gagnerait pas à être un peu plus sérieux ?

Est-ce que vous pensez qu'une Valérie Pécresse est aussi agréable à regarder lorsqu'on la voit faire un meeting comme elle l'a fait ? Vous savez, entre être vrai et entre jouer des personnages, moi, je pense qu'il vaut mieux rester vrai. Jean Lassalle est vrai.

C'est un homme, justement, qui reste ce qu'il est, donc, évidemment il y a peut-être des côtés qui ne plaisent pas aux gens, mais je pense que c'est plus parisien qu'autre chose.

Les jeunes qui l'attendaient hier place Wilson à Toulouse, pour faire des vidéos, des selfies. Ils étaient là pour quoi à votre avis ?

Ils ont été plus ou moins assez fascinés parce qu'il est déjà venu plusieurs fois à Toulouse. Il a fait des conférences, notamment à la faculté Capitole 1, et je pense qu'il a un vrai discours. Ce n'est pas un discours où on aborde des sujets de façon superficielle. Il a une vision globale de la France en tant que président.

Jean Lassalle a reçu beaucoup de parrainages de maires de Haute-Garonne, du Gers, du Tarn. Ces maires partagent vraiment ses idées ou c'était des parrainages démocratiques, comme on dit ?

Non, ce sont des maires qui partagent ses idées. Notamment les maires de petits villages. Il a été maire pendant quarante ans. Donc des maires ruraux bien sûr mais on a essayé de travailler dessus. Mais essayer d'aller voir le maire de Toulouse pour qu'il le parraine, déjà, c'est assez difficile parce qu'il faut prendre trois ou quatre rendez-vous, au minimum. Donc, on ne perd pas de temps. On va plutôt vers des maires qui sont accessibles. C'est comme ça qu'on obtient assez rapidement les 500 parrainages.

Et dans les urnes, comment il va convaincre les urbains de voter pour lui ?

C'est quand même une personne qui vit à Paris. Donc, il n'y a pas de raison si on écoute son discours, c'est un discours qui est national. C'est un discours qui n'est pas uniquement réservé aux gens de la campagne.

Dans les sondages, il est devant Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan, notamment. C'est déjà une victoire pour vous ?

Oui, et j'espère qu'il sera aussi devant Monsieur Jadot parce qu'on espère faire au moins plus de 5%.

Comment on classe Jean Lassalle ? Avant, il était au centre avec le MoDem, ensuite député non-inscrit et maintenant avec le groupe Libertés et Territoires, avec notamment les nationalistes corses dans le groupe. Vous pouvez nous éclairer là-dessus ?

Vous savez, aujourd'hui, il y a deux courants de pensée : un courant mondialiste qui est représenté par Emmanuel Macron et un courant humaniste qui est présenté par Jean Lassalle. Et c'est pour ça que, derrière, les autres courants de pensée, la droite et la gauche sont en train de tomber en désuétude.

L'extrême droite et l'extrême gauche aussi, vous verrez si c'est pas cette fois-ci, dans cinq ans. D'abord, Jean-Luc Mélenchon n'y sera plus, Marine Le Pen non plus, puisqu'ils ont dit qu'ils ne se représenteraient pas. Vous verrez que, hormis ces deux personnages qui interpellent, le courant même de pensée va chuter.

Sur le programme, Pierre Claret, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Que propose Jean Lassalle pour améliorer la vie quotidienne des Français ?

Il a expliqué qu'il voulait le SMIC à 1.400 euros. Mais on ne l'a pas présenté, tout simplement parce qu'on avait trop peu de temps de parole. On ne peut pas expliquer un nouveau mode de consommation et un nouveau mode économique en cinq minutes. Surtout qu'on n'a été invité que récemment [pour en débattre].

Ce matin sur France Bleu Occitanie, on fait le choix de parler du sujet délicat de la fin de vie qui est oublié de cette campagne présidentielle. Jean Lassalle fait partie des candidats qui refusent d'aller plus loin en matière de fin de vie, alors que les Français approuvent l'euthanasie. Pourquoi cette position ?

Je pense qu'il doit y réfléchir et je pense qu'il reviendra sur cette position.