Soutiens d'Emmanuel Macron, ils choisissent le candidat socialiste pour les élections législatives

5 élus mayennais, qui avaient parrainé le candidat Macron lors de la présidentielle, appellent à voter pour Guillaume Garot, le député PS sortant dans la 1ère circonscription du département.

A quelques jours du premier tour des élections législatives, Guillaume Garot ne s'attendait sans doute pas à un tel soutien. L'ancien ministre de François Hollande, député socialiste sortant de la 1ère circonscription de la Mayenne, reçoit aujourd'hui l'appui de plusieurs élus du département. Et pas n'importe qui ! Des "Macronistes" qui ne sont pas forcément tous issus de la 1ère circonscription : Michel Angot, le maire de Mayenne (3ème circo.), Christian Briand, conseiller départemental (2ème circo.), Jean-Paul Pichonnier, maire d'Averton, Michel Rocherullé, maire de Soulgé-sur-Ouette et Pierrick Tranchevent, maire de Jublains (1ère circo.).

Ces 5 personnalités politiques mayennaises appellent donc à voter pour Guillaume Garot le dimanche 11 juin. Ils s'en expliquent dans un communiqué : "Nous partageons ses valeurs humanistes et progressistes et nous apprécions sont travail au niveau national et au niveau départemental. En Mayenne, il est toujours à nos côtés et à notre écoute pour aider au développement de nos territoires. Nous savons qu'il souhaite la réussite du Président Macron (...) Nous avons besoin d'élus de terrain comme lui (...) C'est pourquoi il a toute notre confiance pour être de nouveau député de la Mayenne".

La candidate investie par la République En Marche dans la 1ère circonscription, Béatrice Mottier, n'a pas, pour l'instant, souhaité faire de commentaires.