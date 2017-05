Présidentielle : les soutiens manchois d'Emmanuel Macron fêtent la victoire de leur candidat à Saint-Lô

Cris de joie et embrassades à 20h dans la salle de l'hôtel de ville de Saint-Lô : une trentaine de militants du mouvement En Marche ! s'y sont réunis ce dimanche 7 mai pour assister ensemble à la victoire d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.

"Nous sommes heureux et soulagés". Les partisans manchois d'Emmanuel Macron se sont donnés rendez-vous à Saint-Lô ce dimanche 7 mai, dès 20h, "pour voir tous nos espoirs se concrétiser", lance Valentin, 19 ans, le plus jeune militant du comité saint-lois. "C'est une chance pour la France et l'Europe", renchérit Linda. "Et maintenant, on se projette, on va devenir un vrai parti politique et on va devoir se remobiliser pour les élections de juin, même si on est confiant pour ces législatives" ajoute Jean-Philippe Coulombier, du comité manchois d'En Marche!.

Les soutiens d'Emmanuel Macron ont assisté ensemble à la fin du dépouillement à la mairie de Saint-Lô avant d'aller fêter la victoire dans les locaux d'une entreprise saint-loise.

