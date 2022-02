Spéculation immobilière, l’Assemblée Nationale examine une proposition de loi pour la Corse

Ce vendredi l'Assemblée Nationale se penche sur la proposition de loi de Jean-Felix Acquaviva contre la spéculation immobilière dans l’île. Le député nationaliste défend un texte axé sur la régulation des résidences secondaires à forte valeur et un droit de préemption pour la CDC.

Jean-Felix Acquaviva, député de la seconde circonscription de la Haute-Corse, propose ce vendredi matin à l'Assemblée Nationale sa proposition de loi relative à l'évolution statutaire de la Collectivité de Corse afin de lutter contre la spéculation foncière et immobilière. Une proposition étudiée en première lecture, après son adoption en commission en mars 2021.

Jean-Felix Acquaviva : « Cette expérimentation permettra à la collectivité de Corse d'avoir _un droit de préemption renforcé sur les transactions pour motif d'intérêt général et pour des projets d'intérêt général qu'elle devra spécifier, financés par une taxe qu'on pourrait appeler taxe anti spéculative sur certains biens_, résidences secondaires qui seraient vendues à partir d'un certain niveau de valeur, il ne s'agit pas du tout de toucher aux biens patrimoniaux des villages, puis enfin donner la prérogative aux communes de Corse de pouvoir juguler où réguler la location saisonnière et enfin renforcer les pratiques du PADDUC en la matière.

Donc ce n'est pas impossible en combattant de manière parlementaire d'arriver à ce qu'une loi qui prenne en compte l'intérêt de la Corse soit votée. C'est un combat, certes, la commission des lois qui adopte c'était déjà une première victoire, la séance qui adopterait là ça serait une deuxième victoire très importante. On ne peut plus aujourd'hui fermer les yeux, il faut avoir _des outils proportionnés qui permettent de juguler, réguler fortement cette spéculation galopante_. »