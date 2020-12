Sport de haut niveau : "la der des ders" des subventions exceptionnelles d'Orléans métropole ?

Comme l'an passé, Orléans métropole va voter ce jeudi soir une subvention exceptionnelle pour les clubs sportifs professionnels. L'enveloppe n'est plus exclusivement dédiée au basket et va profiter aussi au handball, mais on est loin d'une remise à plat globale des subventions.

L'aide financière aux clubs sportifs professionnels continue d'alimenter les débats au sein d'Orléans métropole. Fruit d'un héritage du passé, le système reste très inégalitaire et cette année encore, la métropole préfère en passer par une subvention exceptionnelle plutôt que de tout remettre à plat.

Le handball s'invite dans la subvention exceptionnelle

L'an passé, déjà, une enveloppe exceptionnelle de 300 000 euros avait été accordée à l'OLB, justifiée par la montée en Jeep Elite, et alors que le club de basket perçoit déjà une aide de plus d'1 million d'euros, ce qui avait suscité quelques remous.

Rebelote ou presque cette année : une nouvelle subvention exceptionnelle sera votée ce jeudi soir en conseil métropolitain. Sauf que le montant s'élève cette fois à 390 000 euros et que la somme sera partagée entre le basket et le handball.

L'OLB touchera 56% de l'aide de la métropole

Ainsi, sur ces 390 000 euros, l'OLB empochera 100 000 euros, le Saran Loiret handball 90 000 euros, et le Fleury Loiret handball 200 000 euros. "Cette somme de 200 000 euros inclut en fait les 90 000 euros promis l'an passé au titre de l'accompagnement des joueuses susceptibles de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, nuance toutefois Sabine Guillien, la présidente des Panthères. Le handball féminin, pourtant dans l'élite, reste le parent pauvre de la politique sportive de la métropole."

Au total, la répartition des subventions de fonctionnement accordées aux clubs pros reste en effet inégalitaire. Sur les 2 millions d'euros que la métropole versera en 2021, 56% ira à l'OLB, 21% à l'USO foot, 12% aux handballeurs de Saran, 11% aux handballeuses de Fleury. A cette somme s'ajoutent les "prestations de service" acquises par la collectivité auprès des clubs, qui s'élèvent à 226 000 euros mais dont la répartition n'est pas précisée.

Dernière fois avant un débat de fond en 2021 ?

"Une fois de plus, le débat de fond est remis à plus tard", regrette Matthieu Schlesinger, le maire DVD d'Olivet, qui se dit "mal à l'aise avec cette nouvelle subvention exceptionnelle." L'élu rappelle que lorsque la compétence "sport de haut niveau" a été transférée à la métropole en janvier 2019, "c'était avec l'engagement que cela n'entraînerait pas une hausse des subventions publiques. Pour la deuxième fois consécutive, cette promesse est trahie. Or avant de donner des moyens supplémentaires, il faut s'interroger sur l'objectif poursuivi et ce n'est toujours pas le cas."

Matthieu Schlesinger, maire d'Olivet © Radio France - Antoine Denéchère

Ce débat, il aura lieu en 2021, rétorque Christophe Chaillou, le président PS de la métropole. "Il est clair que c'est la dernière année de subvention exceptionnelle, indique-t-il. J'ai reconduit cette formule tout en la faisant évoluer parce que c'était un engagement pris par mon prédécesseur Olivier Carré, et la métropole respecte ses engagements. Mais je suis bien conscient que nous avons besoin de poser calmement les bases d'une vraie politique sur le sport de haut niveau, avec des objectifs clairs et partagés."

Reste que cette remise à plat est sans doute peu envisageable tant que l'OLB restera une SEM (société d'économie mixte). Thomas Renault, conseiller métropolitain délégué au sport de haut niveau, a déjà indiqué qu'il était favorable à un passage en SASP (société anonyme sportive professionnelle), mais il n'est pas sûr que le contexte actuel, avec les conséquences de la crise sanitaire sur le basket professionnel, soit idéal pour lancer la privatisation du club...