St-Amand-Montrond : le maire sortant, Thierry Vinçon, ne se représente pas

Saint-Amand-Montrond, France

L'élu gaulliste est maire de la ville depuis 2008. Il a succédé à son frère Serge, décédé fin 2007. A 57 ans, Thierry Vinçon poursuit sa carrière de haut fonctionnaire, actuellement au ministère de l'intérieur. Pas de ras le bol pour lui, mais la nécessité de prendre du recul : " J'ai décidé, il y a à la fois 6 ans, de ne faire que deux mandats et il y a quelques semaines après la mort de Jacques Chirac , de dire voilà faut savoir tourner une page. Ou plutôt six pages de dynastie Vinçon à la tête de St-Amand, puisque j'ai succédé à mon frère qui avait fait quatre mandats. Il faut savoir être sur une phase montante de combat face à l'administration, face aux problèmes et cela au profit des gens. Moi, je n'ai fait que poursuivre l'action de mon frère. Mais bon, j'ai été maire à 100 %, voire 1000 % contrairement à ce que certains affirment en m'accusant de ne l'avoir été qu'à 50 %. "

Qui succédera à Thierry Vinçon à la mairie de St-Amand-Montrond (Cher) ? © Radio France - Michel Benoit

Thierry Vinçon qui n'apparaîtra pas sur la liste de la personne qu'il soutiendra. " _Je ne fais pas les choses à moitié. Je pense que c'est bien comme ça. A un moment, il faut savoir transmettre." Thierry Vinçon estime avoir été poussé à prendre la succession de son frère lorsque celui-ci est mort à la fin de son quatrième mandat... il pense avoir poursuivi son action et lancé un maximum de projets : " Je n'ai pas tout terminé mais tout est en route. La fibre sera disponible l'année prochaine pour 92 % des foyers. L'IRM arrivera fin 2020 ou 2021 pour les 60.000 habitants du bassin de vie. Le conservatoire de musique va aller dans la pyramide. Et puis surtout, il y a la passerelle, ce centre de formation qui va aider les gens à trouver du boulot . Que ce soit moi ou un autre qui coupe le ruban de l'inauguration, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de le faire pour les Saint-Amandois. Le seul regret, c'est que j'aurais aimé ne jamais avoir à succéder à mon frère décédé._." Thierry Vinçon ne veut pas annoncer pour l'instant qui il soutiendra... On attend maintenant de voir qui sortira du bois. Emmanuel Riotte, conseiller municipal de la majorité est dors et déjà candidat mais n'a pas les faveurs du maire sortant.