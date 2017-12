Saint-Jean-de-Luz, France

Jean Francois Irigoyen est le nouveau maire de Saint-Jean-de-Luz. Ce vendredi 22 décembre le conseil municipal a désigné à bulletins secrets celui qui assurait l’intérim depuis l'AVC et la mort de Peyuco Duhart le 7 décembre dernier. La majorité a voté comme un seul homme pour l'ancien premier adjoint alors que les quatre membres du groupe d'opposition "herri berri" se sont abstenus. Le nouveau premier magistrat de la cité des corsaires a fait savoir qu'il souhait donner plus de place à l'opposition et que ses deux priorités seront : L'îlot Foch et le pôle culturel.

Pas de vice présidence à l'agglomération

Jean Francois Irigoyen souhaite rejoindre le conseil permanent de la communauté d’agglomération Pays Basque mais ne va pas briguer de poste à la vice présidence.