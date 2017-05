A St Savin et Reignac en Gironde où le FN est arrivé en tête : "on vote par dégoût, pas pour les idées"

Emmanuel Macron a été choisi comme président de la République par 70% des électeurs de Gironde. Mais Marine Le Pen pour le FN, est arrivée en tête dans plusieurs communes notamment dans le Blayais : 54% à Reignac ou 52% à St Savin, où certains habitants disent ne plus rien attendre des politiques.

Bordeaux et la Métropole contre le reste du département ? C'est la carte de la présidentielle 2017 qui se dessine à l'issue du second tour en Gironde. Dans le Blayais, Marine Le Pen a totalisé 60% des voix à Saugon, 54% à Reignac et St Christoly, ou 52% à St Savin.

►►►Les 10 communes de Gironde où Emmanuel Macron et Marine Le Pen font leurs meilleurs scores

Vote "sans conviction" ou "pour tout faire valser" en faveur du FN

A St Savin, commune de 3000 habitants près de Blaye, 81 voix séparent Marine Le Pen qui arrive en tête au second tour devant Emmanuel Macron. Dans le bar-tabac de la place principale, le nez dans le journal et les pages des pronostics hippiques, Pascal, carreleur de 55 ans, n'arrête pas de râler, raconte la patronne du PMU, qui vient de lui servir un café. "C'était pas mon candidat mais c'est comme ça" explique Pascal. C'est la première fois qu'il met un bulletin FN dans l'urne. Sans conviction. Il avait voté François Fillon au premier tour. "On est dégoûté de la politique. On vote, par dégoût... Pas pour les idées de quelqu'un, pour signifier qu'on est contre beaucoup de choses".

Il n'attend rien d'Emmanuel Macron et ne connaît pas vraiment son programme, il l'avoue. A ses côtés, Robert a lui voté Macron. Il refuse de s'exprimer au micro mais lâche simplement qu'il a honte de voir sa commune de St Savin, mettre le FN en tête.

►►► Retour en vidéo et en 6 dates sur l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron

"Les législatives ? ça ne sert à rien"

A Reignac, à 12 kilomètres de là, où Marine Le Pen réalise 54% des suffrages, les habitants refusent de parler politique. Difficile d'échanger sur le sujet du FN. Seul Jean-Yves, un saisonnier de 49 ans, revendique son choix, haut et fort. Il aurait aimé voir Marine Le Pen à l'Elysée, "pour que ça change", et notamment pour stopper l'immigration. Quant à ce jeune président de 39 ans dont le visage est apparu sur les écrans de télé à 20h dimanche : "il est un peu jeune pour être président non ? De toute façon, on est bien dans la mouise pour parler poliment et je crois que ça va être encore pire pour les cinq ans à venir". Il n'ira donc pas voter aux législatives, car "ça ne sert plus à rien" selon lui.

Dans le Blayais, Reignac, 1500 habitants, a voté à 54% en faveur de Marine Le Pen © Radio France - Stéphanie Brossard

►►►Les résultats du second tour de la présidentielle 2017 dans votre commune