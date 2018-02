Un accord a enfin été trouvé entre Saint-Etienne Métropole et l'AS Saint-Etienne au sujet du stade Geoffroy-Guichard. Le club devient locataire exclusif du stade, la Métropole garde la main sur les événements nationaux et internationaux.

L'AS Saint-Etienne devient donc locataire exclusif du stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne Métropole reste propriétaire. Le club pourra, à partir du 1er juillet 2018, disposer du stade 365 jours sur 365. La Métropole garde la main sur les événements internationaux.

Ce que l'ASSE pourra faire

Jusqu'à présent, l'ASSE louait le stade Geoffroy-Guichard pour ses matchs. À partir du 1er juillet 2018, quand la convention sera votée, le club disposera du stade toute l'année, il devient locataire exclusif.

Je suis très heureux, c'est un très bon accord — Roland Romeyer

Roland Romeyer s'est dit ce vendredi "très satisfait de cet accord [...] nous avons trouvé un très bon compromis dans un intérêt commun, nous allons nous engager pour douze ans avec un loyer très cohérent".

Cette location exclusive va permettre au club de "fidéliser les partenaires" a expliqué le président Romeyer " on va leur proposer de nouveaux services . Les salons pourront par exemple être loués et servir de deuxième bureau aux partenaires qui le souhaitent". Des visites du stade et du musée des Verts pourront également être organisées tout au long de l'année pour les supporters.

Ce que Saint-Etienne Métropole pourra faire

Saint-Etienne Métropole reste propriétaire du stade. À ce titre, elle devra continuer à en "assurer la maintenance et la modernisation" explique le maire et président de la Métropole Gaël Perdriau. Ainsi, "une nouvelle sono et un nouveau système de vidéo-protection" vont être financés. Ces aménagements, à hauteur d'1 million d'euros, seront prêts pour la saison prochaine.

Saint-Etienne Métropole gardera [...] le stade pour les événements nationaux et internationaux — Gaël Perdriau

Comme imaginé, Saint-Etienne Métropole garde la main sur les événements internationaux " Saint-Etienne, pour continuer d’accroître son attractivité doit et souhaite candidater à des événements nationaux et internationaux [...] nous avons eu la fierté d'être retenus pour la Coupe du monde de rugby en 2023, pour les Jeux Olympiques en 2024 [...] le but ce n'est pas de gagner de l'argent mais de faire connaître notre territoire" a précisé avec satisfaction Gaël Perdriau.

Et le loyer ?

"Un loyer cohérent a été trouvé" précisent Gaël Perdriau et Roland Romeyer. Qu'est-ce qu'un loyer cohérent ? "C'est un loyer qui donne satisfaction aux deux parties, c'est à dire à la fois aux intérêts dont je suis le garant celui du contribuable et aux impératifs de développement du club. Il garde une partie fixe et une partie variable et il fera l'objet d'un vote lors d'une délibération lors du prochain conseil de communauté".

Le prochain Conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole aura lieu le 22 mars 2018.