Stains : Emmanuel Macron en visite sur le campus Industreet de la Fondation Total

Emmanuel Macron sera en Seine-Saint-Denis, ce lundi 1er mars 2021. Le président de la République est attendu dans la matinée pour visiter et inaugurer le campus Industreet à Stains.

Ouvert depuis novembre dernier, le site créé par la Fondation Total, permet à des jeunes de 18 à 25 ans de se former aux métiers de "l'industrie d'aujourd'hui et de demain", gratuitement et sans condition de diplôme. Avec ce déplacement, le chef de l'État entend saluer l'engagement des entreprises en faveur des jeunes et faire le point sur le plan "1 jeune, 1 solution".

Il sera accompagné de la ministre du Travail, Elisabeth Borne et de la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Sarah El Hairy.