Vous ne verrez plus de pervenches dans les rues de Pau

À partir d'aujourd'hui, la ville de Pau change le mode de contrôle du paiement du stationnement. Fini les agents de surveillance de la voie publique avec leur boitier qui scannent votre plaque d'immatriculation pour vérifier que vous avez bien payé.

Le stationnement sera désormais contrôlé depuis un véhicule

Une voiture équipée d'une sorte de radar qui lira directement les plaques d'immatriculation. Elle circule en fait déjà depuis le mois d'avril dans les rues de Pau, mais pour l'instant elle ne verbalise que les stationnements interdits ou dangereux. Cette voiture n'a besoin que de deux agents pour circuler. Les 10 autres vont donc pouvoir faire autre chose explique la mairie. Aller surveiller les parcs ou s'occuper des incivilités : par exemple verbaliser les fumeurs qui jettent leurs mégots par terre ou les maîtres de chiens indélicats. Et puis ça évitera aussi à tous ces agents de marcher des heures sous la pluie.

Mais la mairie va certainement y trouver un autre avantage : une voiture qui lit les plaques toute seule, ça va bien plus vite que des pervenches à pied. Elle va donc sans doute verbaliser d'avantage. Et à partir du 1er janvier, la loi change : chaque ville encaissera directement le montant des amendes, et pourra fixer son tarif. À Pau, il ne changera pas : si vous ne payez pas, c'est 17 euros.

Si vous avez droit au stationnement gratuit avec une carte handicapée ou un caducée, pour les professionnels de santé, le plus simple est de déclarer votre immatriculation en mairie pour ne pas être verbalisé.