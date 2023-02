Stationnement payant à Carnon dès l'été prochain, le maire s'explique

Le maire de Mauguio-Carnon Yvon Bourrel s'explique, au lendemain du Conseil municipal où a été voté le stationnement payant toute l'année sur l'ensemble de la station balnéaire de Carnon , avec des aménagements pour les habitants de Carnon et Mauguio.

ⓘ Publicité

Et c'était assez logique que la commune s'y mette, explique Yvon Bourrel. "Carnon est la dernière plage du littoral qui passe au stationnement payant", rappelle l'édile. "On ne peut pas me faire le procès d'avoir initié cette démarche. Nos services ont consulté le retour d'expérience des villes voisines, en essayant de voir quelles étaient les meilleures dispositions. Nécessairement, l'intérêt personnel va percuter l'intérêt général."

"En tant que premier magistrat de la commune, je souhaite une ville où le véhicule a sa place, mais il faut aussi penser aux transports en commun", prévient-il. "Il faudra voir le retour d'expérience, et je suis bien entendu à l'écoute de la population. Il me revient de décider avec le Conseil municipal, mais il me revient aussi d'écouter."

"On peut toujours ajuster"

Pour le maire de Mauguio, les stationnements de Carnon sont utilisés toute l'année, et pas seulement l'été. "Le contribuable ne doit plus être le seul à contribuer à l'entretien du domaine public. Le week-end dernier, donc hors saison estivale, toutes les places de parking étaient prises à Carnon, Palavas et La Grande-Motte. Si ce qui est prévu est insuffisant ou excessif, on peut toujours ajuster", précise Yvon Bourrel.

L'édile de Mauguio explique que les tarifs, qui peuvent sembler prohibitifs, comme 6 € pour une heure en zone rouge . "La zone rouge n'est pas une zone de stationnement désirable pour qui que ce soit", développe le maire. "Ce qu'on veut, c'est que cette place de parking devant les commerces, elle fasse l'objet d'un foisonnement, c'est-à-dire qu'elle soit utilisée plusieurs fois dans la matinée. Ça crée une dynamique pour les commerces, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il existe d'autres zones, plus éloignées des commerces, avec une tarification plus douce. On est quand même à 1,20€ de l'heure en zone verte, ça ne me paraît pas excessif. Et plus je me rapproche du centre-ville, plus la tarification est importante." Quatre réunions prévues en mars avec la mairie, les commerçants et les différents quartiers.