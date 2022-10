Stationnement payant étendu à Nantes : le calendrier et la tarification se précisent

L'extension du stationnement payant à Nantes n'est pas un sujet neuf. Le nouveau périmètre a été voté en conseil municipal en décembre 2021. Pour rappel, la zone rouge, en hyper centre (5,30 euros les deux heures à partir de 2023), s'étendra aux rues Viarme, Gigant, à la partie ouest de l'île de Nantes (Hangar à Bananes) et au secteur Gare sud. La zone jaune, en périphérie (3,10 euros les deux heures) s'élargira également. Les quartiers concernés sont la pointe est de l'île de Nantes, Chantenay/Sainte-Anne, Malakoff/Saint-Donatien, Hauts Pavés/Saint-Félix, Dervallières/Zola et Nantes Sud (Pirmil).

Le nouveau périmètre du stationnement payant étant posé, le conseil municipal doit maintenant valider vendredi 14 octobre la tarification pour les résidents et les professionnels. Lors d'une conférence de presse donnée en amont ce lundi, la maire de Nantes (PS) Johanna Rolland a rappelé l'objectif de la mesure, à savoir "inciter les automobilistes à changer de modes de déplacements et utiliser les parkings relais en périphérie".

Pour la municipalité, l'extension du stationnement payant facilitera aussi la vie des Nantais, qui trouveront à se garer plus près de chez eux car il y aura moins de voitures ventouses. Selon Denis Talledec, conseiller municipal en charge du dossier, "une place de stationnement gratuite équivaut à deux véhicules par jour et une place payante à six véhicules". Les riverains qui, à partir de 2023 habiteront en zone jaune, devront tout de même s'acquitter d'un abonnement résidentiel de 180 euros par an. Denis Talledec ne voit pas les choses sous cet angle : "Même si ils payent 180 euros par an, ça fait 15 euros par mois et je pense qu'ils dépensent beaucoup plus d'argent à tourner en voiture pour trouver une place près de chez eux. D'ailleurs, beaucoup nous ont demandé à passer en tarification payante."

Un tarif avantageux pour les professionnels de santé et les aides à domicile

Les élus ont pris soin pourtant de mettre en place un système de tarification solidaire, établi en fonction des ressources du foyer. Par exemple, un couple avec deux enfants et des revenus inférieurs à 2.700 euros par mois bénéficiera d'une réduction de 30% sur l'abonnement, il lui en coûtera donc 126 euros. Autre exemple : une personne seule, qui gagne moins de 1.500 euros par mois, paiera 50% en moins, soit 90 euros. Denis Talledec est fier d'annoncer que "Nantes est la première ville de France à mettre en place la tarification solidaire" dans le domaine du stationnement résidentiel.

La Ville de Nantes a décidé aussi d'offrir à tous les riverains un Pass Famille par foyer, soit 24 jours gratuits par an pour faciliter le stationnement de leurs proches (famille et amis). Un geste est fait par ailleurs à destination des professionnels, à commencer par ceux qui travaillent dans la santé ou l'aide à la personne et se déplacent à domicile. Ils paieront un abonnement annuel de 264 euros. D'autres professionnels - les artisans notamment - qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule auront également droit à un tarif préférentiel, 600 euros par an. Yann, gérant d'un bar-tabac dans le quartier de Pirmil, habite en campagne et ses horaires de travail l'obligent à venir en voiture. Il espère aussi être concerné : "En tant que professionnel, j'espère qu'on aura un prix quand même parce qu'on vient pour travailler, c'est pas pour le plaisir." Hélas pour lui, renseignements pris auprès de la mairie, il ne fait pas partie des professions concernées.

Le stationnement payant sera déployé progressivement à partir du printemps 2023 et jusqu'en janvier 2024 (voir carte ci-dessous).