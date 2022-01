Statue de Saint-Michel : les habitants des Sables-d'Olonne vont pouvoir voter

Les habitants des Sables-d'Olonne vont pourvoir voter pour le maintien ou non de la statue Saint-Michel sur la place du même nom. En décembre dernier, le tribunal administratif de Nantes, saisi par une association de défense de la laïcité, a ordonné à la mairie de déboulonner cette statue, au motif qu'elle est implantée sur l'espace public, en s'appuyant sur la loi sur la laïcité de 1905. Une décision que le maire conteste en appel. En parallèle, Yannick Moreau a décidé de consulter ses administrés en organisant une "votation citoyenne".

Souhaitez-vous que la statue Saint-Michel reste devant l'église Saint-Michel ?

Les modalités ont été présentées ce vendredi par le premier adjoint Armel Pécheul. Tous les Sablais qui sont inscrits sur les listes électorales pourront voter ainsi que tous les propriétaires de résidences secondaires, ce qui fait "à peu près 70.000 personnes". En fait, ce vote va s'étaler sur plusieurs jours. Du 25 février au 5 mars, les gens pourront voter sur Internet et, le 5 mars, ils pourront aussi voter, de 9h à 14h, dans cinq bureaux de votes qui seront répartis dans la ville. "Ce n'est pas une élection classique", précise l'élu. "Cette votation n'est pas prévue dans le code électoral ni dans le code général des collectivités territoriales, que ce soit dans sa forme ou ses modalités", poursuit l'élu. "En revanche, nous lui donnons une garantie de sérieux pour qu'elle ait un sens, que ce ne soit pas seulement un sondage." La question sera la suivante : "Souhaitez-vous que la statue Saint-Michel reste devant l'église Saint-Michel ?".

Nous serons beaucoup plus forts et beaucoup plus déterminés si nous sommes suivis par notre population

Pour autant, cette votation n'a pas de valeur légale. Alors, à quoi va-t-elle servir ? "Premièrement, nous allons pouvoir mesurer si les Sablais s'intéressent vraiment à la question ou s'il s'agit d'un fantasme de journalistes ou d'élus", explique Armel Pécheul qui pense que, oui, les Sablais s'y intéressent. "Et ensuite, en fonction de la réponse, nous serons déterminés plus encore, nous l'espérons, à assurer la défense de notre position devant les tribunaux puisqu'il est hors de question de remettre en cause leurs décisions. Il y a des voies pour ça qui sont des voies juridictionnelles. En revanche, nous serons beaucoup plus forts et beaucoup plus déterminés si nous sommes suivis par notre population". Et si la majorité des Sablais répond non à la question de la votation ? "On ne va pas commencer avec une vision négative des choses", répond l'élu dans un petit rire.

Un précédent aux Sables-d'Olonne

Cette votation ne se sera pas la première aux Sables-d'Olonne. En 2019, la municipalité avait déjà interrogé la population sur le fait de fermer ou de garder ouverte la route littorale au niveau le puits d'enfer. C'est la deuxième option qui l'avait emporter. Et organiser ce type de votation, c'est aussi une promesse de campagne, à raison de deux ou trois au cours du mandat.