Statut d'autonomie de la Corse : "Nous avons les idées très claires", Gilles Simeoni

Un projet d’autonomie pour la Corse à la fin de l’année ? Le président du Conseil Exécutif de Corse en a fait l’annonce, hier, lors de la première session de l’année de l’Assemblée de Corse.

Gilles Simeoni qui a identifié des enjeux tels que la question de la définition de l'autonomie et des compétences souhaitées, et celle des moyens en lien avec les orientations budgétaires à l'ordre du jour également des travaux des conseillers territoriaux ces deux jours.

Invité de la rédaction de France Bleu RCFM, ce vendredi, Gilles Simeoni a rappelé que « depuis 7 ans sans discontinuer, nous avons demandé l'ouverture d'un véritable dialogue avec l'État, plaider pour une solution politique et rappeler que l’autonomie était le droit commun, notamment de toutes les îles de Méditerranée. Sur le contenu du statut d'autonomie, nous avons les idées très claires [...] Nous sommes prêts depuis longtemps sur ce volet. Nous l'avons dit d'ailleurs au gouvernement en ce qui concerne les aspect institutionnels de l'autonomie, c'est à dire un transfert de compétences de nature législative dans un certain nombre de domaines ».

"Il faut d'abord chercher la convergence entre l'ensemble des nationalistes sur ce statut d'autonomie et puis essayer d'élargir".

Un projet que le président du Conseil Exécutif souhaite donc à présent ouvrir à l'ensemble des forces vives mais dont il sera d'abord question dans le détail dès ce second jour de session, lors d'une conférence de coordination qui réunit le Conseil Exécutif, la présidente de l'Assemblée de Corse, les présidents de groupe et les présidents de commissions.

Selon Gilles Simeoni : « Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord chercher la convergence entre l'ensemble des nationalistes sur ce statut d'autonomie et puis essayer d'élargir, puisque la droite elle-même, représentée à l'Assemblée de Corse, a indiqué qu'elle n'était pas fermée à des discussions de ce côté-là. Donc maintenant, nous devons finaliser ces discussions et essayer de trouver le consensus le plus large possible. Et puis, au-delà du statut d'autonomie, il y a tous les toutes les questions économiques, sociales, culturelles, sur lesquelles nous devons essayer de trouver les plus larges points d'accord possibles, non seulement au sein de l'Assemblée, mais au-delà de l'Assemblée, avec les forces politiques par exemple, qui n'y sont pas représentées, ou encore avec les syndicats, les organisations professionnelles, les chambres consulaires. Comme je l'ai toujours dit, une véritable solution politique, une solution globale se construit avec l'ensemble des acteurs ».

"On ne peut pas, d'un côté, engager un processus de négociation et de discussion qui a vocation à tourner la page d'une logique de conflit, tout en étant dans une logique de conflit qui se perpétue".

La session de l’Assemblée de Corse, marqué par le contexte à la fois politique et judiciaire de l’île. « Il appartient à l'Etat de l'éclaircir » poursuit Gilles Simeoni. « Je rappelle que l'Assemblée de Corse a voté à l'unanimité pour demander l'accès au régime semi-liberté de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi, et qu'elle a également voté à l'unanimité pour que la vérité et la justice éclatent dans l'affaire Colonna et vous avez vu que les auditions qui sont menées dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire démontrent que il est impossible que l'assassinat d'Yvan Colonna soit uniquement la conséquence d'une succession de hasards. Donc il faut comprendre ce qu’il s'est passé et j'espère que la levée du secret défense qui a été demandée par Jean-Félix Acquavia et Laurent Marcangeli sera accordée, autorisée ».

Et d’ajouter : « L'attente est forte ce côté-là. De la même façon, j'ai eu l'occasion de dire hier que on ne peut pas, d'un côté, engager un processus de négociation et de discussion qui a vocation à tourner la page d'une logique de conflit, tout en étant dans une logique de conflit qui se perpétue. J'ai dit par exemple qu'il ne peut pas y avoir d'autres chemins que celui de la démocratie en Corse, ça veut dire clairement que je continue à penser comme je l'ai toujours dit, qu'il ne peut pas y avoir d'issue dans la violence clandestine, mais à côté de ça, il est évident que nous ne pouvons pas découvrir matin après matin des arrestations, des rafles de jeunes ou de moins jeunes ».

« Et j'ai dit également, que concernant la santé de Charles Pieri et dont les avocats ont dit qu'elle était inquiétante, je pense et je l'ai vécu par expérience en tant qu’avocat, que lorsqu'on a des cas comme ça pour une détention d'armes, il y a des moyens prévus par le code de procédure pénale pour que les mises en examen n'exposent pas leur santé ou leur vie ».