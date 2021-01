Statut de DPS : "il ne m'est pas possible d'intervenir" précise Eric Dupont - Moretti

"Il ne m'est pas possible d'intervenir, c'est le sens d'un décret qui a été pris et qui laisse la main au premier ministre". C'est la réponse faite ce matin, à l'Assemblée nationale par Eric Dupond - Moretti, le garde des Sceaux à Jean Felix Acquaviva. Le député de la deuxième circonscription de Haute-Corse le questionnait sur le statut de détenu particulièrement surveillé de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, condamnés pour leur appartenance au commando Erignac et emprisonnés sur le continent depuis 21 ans. Ce statut de DPS, le Premier ministre a refusé, en décembre dernier, de le lever. Un statut qui empêche tout rapprochement familial. "Nous sommes d'accord sur le fait que le statut de DPS n'est pas une décision juridictionnelle mais administrative. Et vous savez qu'en raison du fait que j'ai eu à connaitre, en ma qualité d'avocat, de ce dossier, même s'il ne s'agit pas des condamnés que vous avez évoqué, il ne m'est pas possible d'intervenir. C'est le sens d'un décret qui a été pris et qui laisse sur cette question la main au Premier ministre" précise donc en le garde des Sceaux en réponse. "A compter de ce moment, je ne peux pas en dire plus. Je serai taxé par ceux qui n'attendent que cela de je ne sais quel conflit d'intérêt. La question mérite d'être posée. Vous rappelez un certain nombre de choses qui sont parfaitement vraies. Ca n'est pas de ma main" conclut Eric Dupont - Moretti.