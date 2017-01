Stéphane Bobin défend une nouvelle manière de faire de la politique avec Emmanuel Macron

Pour le représentant haut-viennois du mouvement En Marche, qui était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi, l'adhésion est sensible, même si le département est un terrain difficile. Il observe avec attention le déroulement de la primaire du PS, dont l'issue devrait clarifier l'offre à gauche.

"La Haute-Vienne n'est pas le département qui peut revendiquer le plus d'adhérents", reconnaît celui qui y représente le mouvement En Marche, et qui était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi à 8h20. Stéphane Bobin rappelle que l'on se trouve sur une terre marquée par la présence du PS, "mais nous avons plus de 400 adhésions, c'est significatif (...) et on constate ce lien qui se détend entre les citoyens et la manière dont les élus font de la politique". Pour lui, ce qui plaît aux adhérents, c'est une nouvelle manière de faire de la politique. Quant au programme, "il est là, dans le livre d'Emmanuel Macron, sur le site internet, mais il a toujours dit qu'il ne ferait pas campagne sur un catalogue de mesures, mais sur une façon de faire".

Une offre qui va se clarifier à gauche fin janvier

Difficile en tout cas de savoir comment réagira Emmanuel Macron en fonction du résultat de la primaire du PS. "Il y a un moment où l'offre va se clarifier fin janvier, mais ce qui est certain, c'est qu'il a toujours dit qu'il ne se déterminait pas par rapport à untel ou untel", explique Stéphane Bobin. Qui lui-même s'est déjà déclaré candidat pour les législatives de juin. Ce sera avec ou sans le soutien de En Marche. Et c'est une manière de rappeler "à tout citoyen qu'il peut être candidat à une élection. Mon travail depuis 2013 sur Limoges et le Limousin, c'est de rappeler qu'on n'a pas besoin de l'autorisation d'un parti, ni même de son catéchisme pour porter des idées."