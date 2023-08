Stéphane Bredin, nouveau préfet du Calvados

Le nouveau préfet du Calvados a pris officiellement ses fonctions ce lundi, au cours de la traditionnelle cérémonie place Foch au pied du monument aux morts. Ce mardi -c'est aussi un peu de tradition- Stéphane Bredin s'est présenté à la presse pour livrer, "en toute modestie" ses convictions sur la fonction de préfet et va vision d'un territoire qu'il découvre tout juste.

Ancien patron de la pénitentiaire

Il arrive de l'Indre où il a été préfet pendant deux ans et demi. Il a donc connu ses premières responsabilités de préfet (ndlr : il avait été sous-préfet des Hauts-de-Seine à la fin des années 2 000) au coeur de la crise du Covid dans un département qu'il ne connaissait pas. Stéphane Bredin a pour l'essentiel grandi à Paris. Mais il a surtout fait carrière dans l'administration pénitentiaire qu'il a dirigée pendant quatre ans, entre 2017 et 2021. Hasard de l'administration, il va donc inaugurer cet automne le nouvelle maison d'arrêt d'Ifs en tant que préfet, alors qu'il en a lancé la construction en tant que patron de la pénitentiaire.

La "valse des préfets" : il comprend les inquiétudes des élus

Après la cérémonie officielle hier, Stéphane Bredin a rencontré les élus du départements, dans un contexte un peu particulier que d'aucuns appelle "valse des préfet". Il prend la succession de Thierry Mosimann, appelé par Gérald Darmanin pour coordonner la sécurité des prochains Jeux Olympiques, après seulement...an et demi dans le Calvados. En 20 ans, c'est le dixième préfet qui arrive à Caen et certains élus s'en émeuvent. Ils estiment que les hauts-fonctionnaires n'ont pas le temps de se familiariser aux territoires et à leurs dossier. Dans la Manche, c'est Xavier Brunetière qui a pris ses fonctions hier, après là aussi seulement un an et demi pour son prédécesseur.

Stéphane Bredin dit comprendre l'émotion des élus mais veut rassurer sur la continuité de l'État ; "Il ne faut pas perdre de vue que ces changements de fonction ont de bosses raisons" explique le nouveau préfet du Calvados en référence à la promotion olympique de son prédécesseur. Il justifie : "L'idée fondamentale qu'il y a derrière, c'est que le préfet doivent défendre et incarner l'intérêt général dans le département, et donc renouveler leur regard, ne pas s'installer dans la fonction...Après est-ce c'est plutôt 3-4 ans que 2-3 ans, là il y a un vrai sujet de curseur"..Pour conclure : "Ce n'est pas parce qu'on reste moins de temps qu'on est pas dépositaire aussi d'une conception de l'intérêt général qui englobe le temps long".

Le 80ème en ligne de mire

S'il ne veut surtout pas affirmer qu'il a été nommé pour cette échéance, Stéphane Bredin sait que son passage, qu'il soit plus ou moins long, sera marqué par le 80ème anniversaires du débarquement qui doit se tenir en juin prochain. "Il ne m'a pas échappé que c'était l'une des priorité" affirme-t-il sans vouloir s'avancer plus sur la coordination de l'évènement à un moment où chaque collectivité, chaque musée ou association, semble avancer dans son coin pour organiser les festivités. S'il est vrai que l'État aura essentiellement à sa charge l'organisation des cérémonies et principalement la cérémonie internationale, le haut-fonctionnaire confirme le lancement d'un GIP, un groupement d'intérêt public sur l'organisation du 80ème, Est-ce à dire qu'il aura un rôle de coordinateur ? Pas en l'état, assure Stéphane Bredin : "La gouvernance n'est pas arrêtée. On ne sait pas encore quelle part prendront les collectivités dans ce groupement".

Dans ses précédentes fonctions dans l'Indre, le préfet du Calvados avait déjà eu à faire face à l'organisation d'un grand évènement puisque la ville de Châteauroux accueillera les épreuves de tir des Jeux Olympique de Paris 2024.