Stéphane Coillard (PS) : "Macron n'aura pas de majorité !"

Le patron du PS dans les Pyrénées-Atlantiques estime que le président élu Emmanuel Macron n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives. Selon lui, nous allons entrer dans un régime "de coalition et d'accords de politique générale", "comme en Quatrième République".

Invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi matin, Stéphane Coillard, premier secrétaire du Parti socialiste dans le département des Pyrénées-Atlantiques, est revenu sur la défaite électorale socialiste à la présidentielle et sur l'élection d'Emmanuel Macron. Un sentiment partagé, dimanche pour le socialiste : "Quand on se prend une gifle, on se prend une gifle. Mais nous avions une double impression, à la fois de victoire face au Front national, ce qui n'est pas désagréable. Et puis en même temps, ce sentiment de défaite qui est tout naturel mais avec quand même la volonté de 'faire ensemble'."

L'attitude de Manuel Valls

Alors que le bureau national du parti a été clair sur les éventuelles défections, Stéphane Coillard estime que l'ancien premier ministre, qui a émis le souhait d'être candidat "En Marche !" aux législatives "a une attitude très individuelle et très marginale". Manuel Valls a été débouté par la commission d'investiture d'"En Marche !", qui explique qu'il ne répond pas aux critères d'une candidature pour le mouvement.

Contrairement aux dires de l'ancien chef du gouvernement, pour Stéphane Coillard, le Parti socialiste n'est pas mort : "On perd des élections. Mais la question, si l'on veut revenir, c'est d'avoir un programme et des convictions. Si c'est de dire tu vas trop à droite ou trop à gauche, on a tout perdu. Le PS a quelque chose à proposer et j'en suis convaincu. [...] On voit bien que l'adhésion à Emmanuel Macron est assez faible donc on doit réfléchir sur nos positions."

"Il n'aura pas de majorité"

"J'attends de voir un parti naître du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui se confronte déjà aux communistes et j'attends de voir ce que fera Emmanuel Macron. Parce qu'il faut 20 ans pour créer un parti en France !" estime Stéphane Coillard.

"On va entrer en Quatrième République" estime Stéphane Coillard (PS 64) Copier

Le premier secrétaire du PS dans le département reste dubitatif : "On les attend, les 577 candidats d'En marche !" [ils doivent être présentés ce jeudi, NDLR]. "Il a 7 ou 8000 demandes mais la question c'est de faire une majorité et il ne l'aura pas. Je sais bien que c'est étrange à comprendre, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais on va entrer en Quatrième République. On va avoir trois à quatre groupes plus ou moins constitués, comme en Espagne. Il va falloir s'entendre sur des coalitions de gouvernement, ce à quoi je m'oppose, soit sur des accords de politique générale sur la solidarité, les libertés. C'est cette question qui se pose aujourd'hui : on a changé de fonctionnement au moins pour cinq ans. C'est là qu'on va voir l'utilité des partis. Mais en même temps ce sont des lieux où l'on discute et où l'on débat, où l'on construit des programmes et des idées."