Que doivent faire les électeurs limousins de Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle ? Stéphane Lajaumont, porte-parole d'Ensemble et militant de l'Union populaire en Haute-Vienne était ce mardi l'invité politique de France Bleu Limousin.

Stéphane Lajaumont (Union populaire-Ensemble 87) : "chacun décidera en son âme et conscience" au second tour

France Bleu Limousin : Jean-Mélenchon a fait presque 22% en Haute-Vienne au 1er tour, près de 20% en Corrèze. Le PS est pulvérisé. La gauche limousine, c'est vous désormais ?

Stéphane Lajaumont : Je ne sais pas si nous pouvons incarner à nous seuls la gauche. Par contre, il y a une orientation claire qui s'est exprimée pour une gauche de lutte sociale, une gauche de redistribution, d'égalité sociale et de justice climatique également. Donc, cette gauche là, elle s'exprime assez nettement en faveur de Jean-Luc Mélenchon dans ces élections et, on l'espère, juste après .

FBL : Le maire de Tulle, Bernard Combes, ancien du Parti socialiste, a dit qu'il fallait peut être reconstruire la gauche et le PS avec Jean-Luc Mélenchon. C'est quelque chose que vous pouvez entendre ?

SL : Je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de partis qui ont fini leur cycle historique. Quand on voit qu'en Haute-Vienne, à Limoges, le Parti socialiste se retrouve derrière Jean Lassalle avec moins de 3%, la "Rome du socialisme" est loin, il faut bien le reconnaître. Donc, il y a effectivement une dynamique de reconstruction. Mais cette reconstruction avec l'Union populaire, elle est engagée en sachant que l'Union populaire dépasse ce qui était le cadre initial de la France insoumise (...)

L'idée est de reconstruire une gauche sur un projet politique, ce n'est pas 'Embrassons-nous Folleville'

C'est l'idée de reconstruire une gauche, mais sur une orientation, ce n'est pas "Embrassons-nous Folleville". C'est vraiment l'idée de reconstruire une gauche sur un projet politique, sur la lutte contre le productivisme, sur la lutte pour la justice sociale, ce qui a été abandonné par un certain nombre de politiques et par une certaine gauche au pouvoir.

FBL : Mais malgré tout, la gauche longtemps au pouvoir espère que pour les législatives, il va y avoir un vote de gauche "plus traditionnel". Autrement dit, que les électeurs vont revenir vers le PS...

SL : Il y a des implantations locales qui existent, il peut avoir des dynamiques un peu différentes. Il n'empêche que là, je crois que ce qui a été marqué hier, c'est qu'on était aux portes du deuxième tour et qu'à un moment, il faut construire l'opposition la plus ferme et la plus résolue à ceux qui exerceront le pouvoir sous peu. Donc, je crois qu'à un moment, plus la dynamique portée le 10 avril est prolongée, plus ce sera des chances pour la suite et pour une gauche qui se respecte et qui s'honore.

FBL : Très concrètement, que doivent faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans deux semaines ?

SL : Il y a deux choses. Il y a effectivement une habitude de la consigne de vote qui est une manière d'infantiliser un peu les gens. Et donc, je crois que ce qui a été dit dès dimanche soir clairement par Jean-Luc Mélenchon qu'il ne devait pas y avoir une seule voix pour l'extrême droite parce que l'extrême droite est dangereuse, elle porte des projets racistes, elle porte des projets sécuritaires. Et je crois qu'il faut s'en tenir là aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra voter ou pas Macron ? Chacun le décidera en son âme et conscience. Est-ce qu'on peut demander à un soignant qui a vu disparaître 17.000 lits d'hôpitaux ? Est-ce qu'on peut demander à un gilet jaune qui s'est pris les matraques policières ? Est-ce qu'on peut demander à un enseignant qui a subi la réforme Blanquer s'ils sont prêts à voter Macron ? On va les laisser faire. Chacun va décider en son âme et conscience. Si Macron veut récupérer des voix de gauche, qu'il renonce à un certain nombre de politiques, que ce soit sur la retraite, que ce soit sur le RSA, que ce soit sur les services publics, à lui de voir.