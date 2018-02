Limoges, France

Stéphane Le Foll, vous faites le tour de France des militants PS, dans quel état sont-ils ?

D'après ce que je ressens, ils cherchent eux-mêmes à se rassurer, à lever le doute qu'ils ont sur l'avenir du Parti Socialiste. J'essaye de leur dire que pour réussir à se relever, après une défaite comme celle qu'on a connue, il faut être lucide sur ce qu'on a fait de bien et de mal. Après, on ne peut pas avoir un parti qui se referme sur lui-même. On me reproche souvent d'avoir été ministre, mais la notoriété que j'ai, ce que j'ai réussi à faire pendant 5 ans, c'est au contraire pour moi un atout pour le Parti Socialiste. Il faut une voix qui porte face à Mélenchon, face à Wauquiez, face à la République en Marche de Macron, Castaner, Edouard Philippe. Face aussi à Marine le Pen. Il faut quelqu'un qui puisse porter et incarner ce parti.

Est-ce que les militants vous reprochent eux-mêmes que vous ayez été ministre ?

Certains, mais je ne l'entend pas trop. J'entend ce qu'ils disent sur l'échec qui a été le notre et le fait qu'ils se sentent un peu déboussolés auourd'hui. J'essaye justement de leur dire qu'il y a eu un échec collectif, des divisions lourdes de conséquences. Pendant cinq ans on n'a pas arrêté de discuter entre nous, de se chamailler. Maintenant, il faut trouver de la clarté et de la cohérence et pour ça il faut une majorité qui soit claire et j'incarne cette majorité. Si vous arrivez à la tête du Parti Socialiste, vous saurez rassembler, y compris ceux qui ont voté pour les trois autres candidats ? Le rassemblement se fera bien entendu. La légitimité qu'on peut avoir par les militants est absolument nécessaire pour pouvoir changer, renouveler, rénover le Parti Socialiste. Ce que je veux d'abord, c'est une majorité respectée et que cette majorité respecte la ou les minorités. Le parti socialiste ne vit plus avec ce débat sain, mais si on revient à ce principe là, je sais qu'on peut s'en sortir et avoir une voix qui compte.

Est-ce que le parti socialiste est assez présent dans le débat public aujourd'hui ?

Pas assez, bien sûr ! Qui parle au nom du PS aujourd'hui ? Je pense que je peux être celui qui incarne dans les deux ans qui viennent. Après, les échéances de 2022 (NDLR : la prochaine élection présidentielle), ce n'est pas mon sujet. C'est dans les deux ans qui viennent, ce moment particulier, qu'il faut être fort pour pouvoir se relever.

En ce moment, c'est le salon de l'agriculture. En tant qu'ancien ministre de l'agriculture, vous comprenez les inquiétudes des éleveurs vis-à-vis d'un accord avec l'Amérique du Sud ?

Cette inquiétude est normale car le Mercosur est un espace, en Amérique du Sud, qui a une grosse production agricole en particulier en élevage bovin. Il faut donc être plus que vigilant car l'élevage en France et en Europe connait déjà de grosses difficultés. J'ai entendu le président de la république dire que l'accord prévoit qu'il n'y aura pas de viande aux hormones importée en France, mais c'est la règle qui s'applique déjà aujourd'hui. Alors pourquoi on aurait un accord qui s'engage aussi loin ? Moi je n'y suis pas favorable.

