Stéphane Le Foll : "être porte-parole du gouvernement, ça n'est pas de tout repos, mais ça n'a jamais été un sacerdoce"

Porte-parole du gouvernement depuis avril 2014, le Sarthois Stéphane Le Foll a tenu pendant trois ans le point presse de compte-rendu du conseil des ministres, chaque mercredi face à la presse. Un moment que le "grognard" de la Hollandie a su marquer de son empreinte : à la fois brut et convivial.

Il aura été du début à la fin un pilier de la présidence de François Hollande. Ministre de l'Agriculture pendant cinq ans - un record à ce poste depuis sa création en 1836 ! - et porte-parole du gouvernement depuis avril 2014, le Sarthois Stéphane Le Foll a tenu pendant trois ans le point presse qui suit chaque conseil des ministres. Ce mercredi 10 mai 2017, pour sa 154e et dernière apparition devant les journalistes, il déroule comme à son habitude le contenu du conseil des ministres, de manière très formelle, avec détail et précision. Ce qui fait parfois sourire Hervé Asquin, correspondant de l'Agence France Presse à l'Elysée :

Il y a une rhétorique lefollienne qui est assez particulière : tout est important ! Comme s'il voulait en convaincre les journalistes. Mais il est dans son rôle. Et la langue de bois fait partie de ce qu'un porte-parole doit savoir manier avec précision"

Mais le style Le Foll s'exprime aussi et surtout à travers sa manière de répondre "cash" aux questions des journalistes. Plus de mille questions lui ont été posées en trois ans, pas toujours à son goût. Le Sarthois a notamment souligné à de multiples reprises, non sans humour, l'obstination des journalistes à l'interroger sur des sujets sans rapport avec le contenu du conseil des ministres. Ce qui a parfois suscité des réponses sèches, agacées ou ironiques, comme le montre ce best-of.

"Stéphane Le Foll, c'est quelqu'un de vif qui attire les questions vives et qui répond vivement, confirme Hervé Asquin de l'AFP, François Hollande lui-même dit de Le Foll que c'est un brutal... Et qu'on en a besoin." Ce style "grognard", Stéphane Le Foll l'assume :

Je n'ai pas cherché à cultiver une image, mais à rester comme je suis. Alors c'est vrai, je n'ai jamais mâché mes mots, j'ai essayé de le faire aussi avec un peu d'humour, de dérision... C'est aussi une manière de se protéger parce que le flot des questions, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir un peu de recul. Sinon on est emporté !"

Mais parce que ce fidèle et proche du président a choisi de devenir porte-parole 2014 afin d'officialiser une fonction qu'il occupait de fait car les journalistes cherchaient souvent des réponses auprès de lui. Il ne l'a donc jamais vécu comme un sacerdoce :

La preuve : le Sarthois a toujours offert un apéritif après ses points presse, en mettant en avant à chaque fois des produits et spécialités régionales différentes. Pour sa dernière, ce fut du brie et du Beaujolais "presque nouveau" !