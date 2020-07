Stéphane Le Foll officiellement installé maire du Mans

Large vainqueur du second tour dimanche 28 juin Stéphane Le Foll a été installé dans ses fonctions de maire ce vendredi, au cours du tout premier conseil de la nouvelle mandature, délocalisé au centre des expositions en raison des mesures sanitaires.

Le conseil municipal a intégré les locaux du centre des expositions. © Radio France - Esteban Pinel

Conformément aux règles électoral, le conseil a voté pour désigner son maire. Et si, d'ordinaire, l'opposition propose un candidat pour la forme, il n'en a pas été ainsi cette fois ci. Marietta Karamanli, adversaire de Stéphane Le Foll, s'en explique : "Pour l'efficacité de l'installation du conseil, nous n'avons pas vu l'intérêt de faire semblant. Il y avait une nette majorité pour M.Le Foll." Elle et ses colistiers élus ont voté blanc.

Marietta Karamanli s'est exprimée, promettant d'être, avec son équipe, "une minorité constructive, en réclamant de la transparence et du respect. © Radio France - Esteban Pinel

L'ancien ministre et porte-parole du gouvernement Hollande a donc pu enfiler son écharpe de maire et a rapidement évoqué la crise en cours :

Le moment que nous avons traversé est singulier. Nous allons en mesurer les conséquences maintenant. Des conséquences économiques et sociales, qui inquiètent les gens. Je souhaite que dans nos débats, chacun mesure la difficulté de la situation. Cela nous engage à avoir du respect et la volonté de travailler à l'intérêt général de la ville."

Le maire élu a indiqué ses priorités : _"Je pense que nous avons un gros travail à faire sur l'urbanisme et le développement durable."Et de citer deux projets "pour lesquels il ne faudra pas traîner" : la réhabilitation du palais des congrès, et l'aménagement de la rue Anatole France, un vaste espace sur lequel il y aura une maison pluridisciplinaire de santé. "Il faudra mener ces projets dans notre esprit de durabilité, de nouvelle architecture, et d'image de la ville."_

Nouveau conseil municipal

Le conseil municipal a été constitué dans la foulée, et se répartit comme suit :

2e adjoint : Christophe Counil. Ville durable, politique d’urbanisme et grands projets.

3e adjointe : Isabelle Sévère (tête de liste EELV au premier tour). Politique éducative, enfance et petite enfance.

4e adjoint : Yves Calippe. Politique des solidarités et de l’action sociale.

5e adjointe : Sophie Moisy. Rayonnement de la ville, jumelage et patrimoine.

6e adjoint. Christian Lacoste. Politique de sécurité prévention et santé.

7e adjointe : Lydia Hamonou-Boiroux. Citoyenneté population et anciens combattants.

8e adjoint : Claude Petit Lassay. Ressources humaines.

9e adjointe : Cécile Leroux. Écoles et vie scolaire.

10e adjoint : Serge Cigana. Finances.

11e adjointe : Agnès Besnard. Culture.

12e adjoint : Michaël Guihard. Jeunesse, vie étudiante et éducation artistique.

13e adjointe : Catherine Brulé Delahaye. Prévention et médiation.

14e adjoint : Nordine Arik. Sports et activités sportives.

15e adjoint : Natalie Buchot. Nature en ville et végétalisation.

16e adjointe : Abdellatif Ammar. Vie des quartiers et participation citoyenne