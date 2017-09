Stéphane Ravier quitte la mairie des XIIIe et XIVe arrondissements de Marseille

L'élu frontiste Stéphane Ravier ne conserve que son mandat de sénateur des Bouches-du-Rhône, en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. La mairie de Marseille reste toutefois son objectif lors des prochaines municipales.

Stéphane Ravier, jusqu'à ce vendredi sénateur-maire Front National des XIII° et XIV° arrondissements de Marseille, a indiqué avoir envoyé sa lettre de démission, pour se conformer à la nouvelle loi sur le cumul des mandats. Il abandonne donc sa mairie de secteur pour conserver son fauteuil de sénateur des Bouches-du-Rhône. Stéphane Ravier restera conseiller municipal à Marseille, et selon nos informations, devrait présider le groupe Front national au conseil municipal.

"Il est vrai qu'il faut savoir quelquefois passer par Paris pour défendre mieux Marseille"

Invité ce vendredi matin de France Bleu Provence, le sénateur frontiste précise toutefois ne pas abandonner son objectif : Marseille et la mairie centrale. Les élections municipales marseillaises l’intéressent "plus que jamais", et il les présente même comme son "objectif prioritaire et unique".

Interrogé également sur le départ de Florian Philippot, qui quitte le FN après s'être vu retirer la communication du parti d'extrême droite, Stéphane Ravier juge qu'il "était temps de clarifier la situation", et parle du "culot" de Florian Philippot, qui se présente selon lui "comme une victime du Front national alors que Marine Le Pen lui a tendu la main".